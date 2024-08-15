Врач рассказал, как в Ростовскую область может попасть оспа обезьян

Источником оспы обезьян являются обезьяны, которые отсутствуют в Ростовской области. Однако если регион посетит человек с острой фазой заболевания, он сможет заразить людей, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

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