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«В зоне риска — дети»: врач рассказал, кто из ростовчан может заболеть оспой обезьян

Врач рассказал, как в Ростовскую область может попасть оспа обезьян

15 августа 2024, 09:54
Фото: Vitolda Klein/Unsplash
«В зоне риска — дети»: врач рассказал, кто из ростовчан может заболеть оспой обезьян
Источником оспы обезьян являются обезьяны, которые отсутствуют в Ростовской области. Однако если регион посетит человек с острой фазой заболевания, он сможет заразить людей, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

Напомним, что ВОЗ обеспокоена ситуацией, сложившейся с оспой обезьян и даже объявила ЧС в области общественного здравоохранения. Поводом стало распространение вирусного заболевания в одной из африканских республик.

«Считается, что прививка от натуральной оспы на 100% защищает человека от оспы обезьян. Но последние прививки от этого заболевания у нас делалась в 1982 году. Поэтому люди старше 40 лет однозначно не смогут заразиться. А вот до этого возраста — могут заболеть. Но надо понимать, что, в основном, оспой обезьян заражаются дети. А взрослые, если и болеют, то в легкой форме», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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Доктор добавляет, что, как правило, вспышки оспы обезьян легко ликвидируются.

«Но о случаях заболевания в Ростовской области я пока не слышал», — говорит врач.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие симптомы сопровождают оспу обезьян.

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