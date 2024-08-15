Врач рассказал, как в Ростовскую область может попасть оспа обезьян

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Напомним, что ВОЗ обеспокоена ситуацией, сложившейся с оспой обезьян и даже объявила ЧС в области общественного здравоохранения. Поводом стало распространение вирусного заболевания в одной из африканских республик.
«Считается, что прививка от натуральной оспы на 100% защищает человека от оспы обезьян. Но последние прививки от этого заболевания у нас делалась в 1982 году. Поэтому люди старше 40 лет однозначно не смогут заразиться. А вот до этого возраста — могут заболеть. Но надо понимать, что, в основном, оспой обезьян заражаются дети. А взрослые, если и болеют, то в легкой форме», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор добавляет, что, как правило, вспышки оспы обезьян легко ликвидируются.
«Но о случаях заболевания в Ростовской области я пока не слышал», — говорит врач.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие симптомы сопровождают оспу обезьян.