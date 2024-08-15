Врачи в Ростовской области заменили кость в ноге у раненного на СВО сапера

Обследование показало, что у бойца не срастаются кости. Он обращался в три медучреждения, но там врачи не смогли ему помочь. Южанин постоянно испытывал боль и не мог встать на ногу. Донские врачи убрали пациенту рубцовую кость, поскольку в дальнейшем в месте несросшегося перелома мог образоваться так называемый ложный сустав. На его место вставили губчатую кость для быстрого срастания костей.