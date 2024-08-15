Врачи в Ростовской области заменили кость в ноге у раненного на СВО сапера

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Врачи в Ростовской области спасли ногу 44-летниму саперу из Краснодарского края. В 2023 году мужчина в зоне СВО получил ранение левой ноги в районе икроножной мышцы. Позже во время работы он сломал ногу в том же месте. В больницу ему оказали медицинскую помощь и сделали рентген.
Обследование показало, что у бойца не срастаются кости. Он обращался в три медучреждения, но там врачи не смогли ему помочь. Южанин постоянно испытывал боль и не мог встать на ногу. Донские врачи убрали пациенту рубцовую кость, поскольку в дальнейшем в месте несросшегося перелома мог образоваться так называемый ложный сустав. На его место вставили губчатую кость для быстрого срастания костей.
Отметим, что на сегодняшний день заметен положительный результат. Теперь кость должна срастить примерно за три месяца.
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