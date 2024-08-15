Жители Ростовской области массово заражаются от клещей смертельными инфекциями

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В ведомстве уточнили, что, по данным на 14 августа, в больницы из-за укусов клещей обратились 5 312 человек. Из них 2 077 — это дети до 14 лет.
Врачи уже успели зафиксировать случаи заболевания в Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Ку и боррелиозом. Переносчиками этих болезней являются клещи. Заражения фиксируют в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и ряде других населённых пунктов.