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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Больше пяти тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей в Ростовской области

Жители Ростовской области массово заражаются от клещей смертельными инфекциями

15 августа 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney
Больше пяти тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей в Ростовской области
Больше пяти тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей в Ростовской области, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что, по данным на 14 августа, в больницы из-за укусов клещей обратились 5 312 человек. Из них 2 077 — это дети до 14 лет.

Врачи уже успели зафиксировать случаи заболевания в Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Ку и боррелиозом. Переносчиками этих болезней являются клещи. Заражения фиксируют в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и ряде других населённых пунктов.

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Ранее в Ростовской области зафиксировали первый случай заболевания лептоспирозом.

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