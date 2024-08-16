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Активисты сообщили об уничтожении уникального здания в Ростове в ходе капремонта

Активисты сообщили об уничтожении уникального здания в Ростове в ходе капремонта

16 августа 2024, 11:49
Фото: t.me/moifasad
Активисты сообщили об уничтожении уникального здания в Ростове в ходе капремонта
Исторический вид дома купца Привалова могут уничтожить в ходе капитального ремонта в Ростове, пишут активисты «МойФасад».

Дом Филиппа Маркеловича Привалова располагается на улице Ульяновской, 26, в Солдатской слободе Ростова. Уникальное здание построено в 1910-х годах. Особенностью внешнего вида дома до недавнего времени считалась открытая пустошовная кладка, подчёркивающая рельеф поверхности. Фасадов с такой кладкой, как отмечают эксперты, в городе единицы.

Сейчас в здании начался капитальный ремонт. Рабочие уничтожают подлинную фактуру фасадов, практически полностью меняя их исторический облик.

Фото: t.me/moifasad

«Дворовые и боковые поверхности дома уже оштукатурены. Сейчас убивают штукатуркой и главный фасад, хотя до последнего момента, по словам подрядчика, фасад трогать цементными наслоениями не собирались. Собирались только варварским механическим способом очистить кирпич (что сейчас и сделано) и заделать швы, убив, при этом историческую „пустошовку“», — обращают внимание в «МойФасад».

Известно, что ранее участниками Комиссии по сохранению историко-художественной среды Ростова-на-Дону на имя ВрИо директора Фонда Капитального ремонта было направлено уведомление о неприемлемости таких видов работ. Активисты также предложили, как можно скорретировать технологию. Но в Фонде капитального ремонта их обращение проигнорировали.

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Ранее сообщалось, что в центре Ростова могут снести уникальное здание бывшего винзавода.

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