Активисты сообщили об уничтожении уникального здания в Ростове в ходе капремонта

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Дом Филиппа Маркеловича Привалова располагается на улице Ульяновской, 26, в Солдатской слободе Ростова. Уникальное здание построено в 1910-х годах. Особенностью внешнего вида дома до недавнего времени считалась открытая пустошовная кладка, подчёркивающая рельеф поверхности. Фасадов с такой кладкой, как отмечают эксперты, в городе единицы.
Сейчас в здании начался капитальный ремонт. Рабочие уничтожают подлинную фактуру фасадов, практически полностью меняя их исторический облик.
«Дворовые и боковые поверхности дома уже оштукатурены. Сейчас убивают штукатуркой и главный фасад, хотя до последнего момента, по словам подрядчика, фасад трогать цементными наслоениями не собирались. Собирались только варварским механическим способом очистить кирпич (что сейчас и сделано) и заделать швы, убив, при этом историческую „пустошовку“», — обращают внимание в «МойФасад».
Известно, что ранее участниками Комиссии по сохранению историко-художественной среды Ростова-на-Дону на имя ВрИо директора Фонда Капитального ремонта было направлено уведомление о неприемлемости таких видов работ. Активисты также предложили, как можно скорретировать технологию. Но в Фонде капитального ремонта их обращение проигнорировали.