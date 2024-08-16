Активисты сообщили об уничтожении уникального здания в Ростове в ходе капремонта

«Дворовые и боковые поверхности дома уже оштукатурены. Сейчас убивают штукатуркой и главный фасад, хотя до последнего момента, по словам подрядчика, фасад трогать цементными наслоениями не собирались. Собирались только варварским механическим способом очистить кирпич (что сейчас и сделано) и заделать швы, убив, при этом историческую „пустошовку“», — обращают внимание в «МойФасад».