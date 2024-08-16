Бастрыкин узнал из СМИ об отравлениях фастфудом в Азове

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Напомним, что в Азове временно приостановили работу кафе, после посещения которого отравились несколько человек.
Семь пациентов были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции. В настоящее время шесть из них продолжают находиться в больнице, их состояние стабильно и оценивается как средней тяжести.
Один из пострадавших уже был выписан. Все они ранее посетили кафе под названием «Бистро».
В инфоцентре СКР РФ написали об отравлениях, ссылаясь на информацию СМИ.
В УСКР сообщили, что сейчас проводятся проверочные мероприятия. Теперь Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Аслану Хуанде доложить о предварительных и окончательных результатах.