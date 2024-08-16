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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Бастрыкину доложат о ситуации с отравлением людей в кафе в Азове

Бастрыкин узнал из СМИ об отравлениях фастфудом в Азове

16 августа 2024, 13:33
Фото: Unsplash
Бастрыкину доложат о ситуации с отравлением людей в кафе в Азове

Главе СКР Бастрыкину доложат о ситуации с отравлением людей в кафе в Азове

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки, связанной с отравлением людей в Ростовской области, сообщает Инфоцентр СК РФ.

Напомним, что в Азове временно приостановили работу кафе, после посещения которого отравились несколько человек.

Семь пациентов были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции. В настоящее время шесть из них продолжают находиться в больнице, их состояние стабильно и оценивается как средней тяжести.

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Один из пострадавших уже был выписан. Все они ранее посетили кафе под названием «Бистро».

В инфоцентре СКР РФ написали об отравлениях, ссылаясь на информацию СМИ.

В УСКР сообщили, что сейчас проводятся проверочные мероприятия. Теперь Бастрыкин поручил руководителю регионального Следкома Аслану Хуанде доложить о предварительных и окончательных результатах.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азов#Отравление#Кафе#Происшествия
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