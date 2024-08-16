Неизвестные с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове. Что происходит?

Ранее подобная ситуация произошла в другом ТРЦ «Орбита». Около 100 человек оказались на улице из-за возгорания в Ростове-на-Дону. При этом, по словам очевидцев, там также взорвали фейерверк, но уже в магазине «Детский мир».