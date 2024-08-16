Неизвестные с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове. Что происходит?

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Вечером 16 августа в Ростове-на-Дону в торговом центре «Парк» сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников и посетителей здания вывели на улицу. Очевидцы опубликовали видео, на котором неизвестные взорвали фейерверк в магазине «М-Видео»
Рядом с торговым центром заметили минимум три пожарные машины. Детали инцидента не разглашались. На данный момент также нет информации и о пострадавших.
Ранее подобная ситуация произошла в другом ТРЦ «Орбита». Около 100 человек оказались на улице из-за возгорания в Ростове-на-Дону. При этом, по словам очевидцев, там также взорвали фейерверк, но уже в магазине «Детский мир».
Информация о происшествиях пока не получила официального подтверждения в правоохранительных органах и органах власти. Она будет уточняться.
До этого в донской столице экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой.