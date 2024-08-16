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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Диверсанты с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове. Что происходит?

Неизвестные с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове. Что происходит?

16 августа 2024, 18:01
Диверсанты с пиротехникой атаковали торговые центры в Ростове. Что происходит?

ТЦ «Парк» в Ростове эвакуировали из-за взрыва пиротехники

В Ростове-на-Дону за день эвакуировали уже второй торговый центр. На этот раз из здания ТЦ «Парк» в срочном порядке вывели всех людей, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Вечером 16 августа в Ростове-на-Дону в торговом центре «Парк» сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников и посетителей здания вывели на улицу. Очевидцы опубликовали видео, на котором неизвестные взорвали фейерверк в магазине «М-Видео»

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В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ Парк. Что там случилось?
Видео: 1MI

Рядом с торговым центром заметили минимум три пожарные машины. Детали инцидента не разглашались. На данный момент также нет информации и о пострадавших.

Видео: <a href="https://t.me/galereyapark">https://t.me/galereyapark</a>

Ранее подобная ситуация произошла в другом ТРЦ «Орбита». Около 100 человек оказались на улице из-за возгорания в Ростове-на-Дону. При этом, по словам очевидцев, там также взорвали фейерверк, но уже в магазине «Детский мир».

Информация о происшествиях пока не получила официального подтверждения в правоохранительных органах и органах власти. Она будет уточняться.

До этого в донской столице экстренно эвакуировали бизнес-центр на Береговой.

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