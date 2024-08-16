Движение ограничат из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ в Ростове

Ограничение движения коснётся пешеходов. С 1 сентября они не смогут проходить через створ строения №43 в переулке Островского. Причиной временных неудобств стали ремонтные работы в здании №33/43 на улице Большой Садовой. Там располагается один из корпусов ЮФУ, где учились студенты-педагоги и студенты-историки.