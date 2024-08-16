Движение ограничат из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ в Ростове

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Ограничение движения коснётся пешеходов. С 1 сентября они не смогут проходить через створ строения №43 в переулке Островского. Причиной временных неудобств стали ремонтные работы в здании №33/43 на улице Большой Садовой. Там располагается один из корпусов ЮФУ, где учились студенты-педагоги и студенты-историки.
Работы продлятся ориентировочно до 20 декабря.
О капремонте здания речь зашла весной 2021 года. Студентов перевели на учёбу в другие корпуса университета, а здание на Большой Садовой, 33 несколько лет пустовало.