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Движение ограничат из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ в Ростове

Движение ограничат из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ в Ростове

16 августа 2024, 08:32
Фото: Яндекс. Карты
Движение ограничат из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ в Ростове
На Большой Садовой, 33 в Ростове ограничат движение из-за капремонта в здании ЮФУ, сообщается на сайте администрации города.

Ограничение движения коснётся пешеходов. С 1 сентября они не смогут проходить через створ строения №43 в переулке Островского. Причиной временных неудобств стали ремонтные работы в здании №33/43 на улице Большой Садовой. Там располагается один из корпусов ЮФУ, где учились студенты-педагоги и студенты-историки.

Работы продлятся ориентировочно до 20 декабря.

О капремонте здания речь зашла весной 2021 года. Студентов перевели на учёбу в другие корпуса университета, а здание на Большой Садовой, 33 несколько лет пустовало.

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Ранее сообщалось, что из-за фестиваля в Ростове перекроют центр города.

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