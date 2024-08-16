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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:24

Движение ограничат на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ремонта

Движение ограничат на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ремонта

16 августа 2024, 12:22
Фото: 1MI
Движение ограничат на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ремонта
В Ростовской области планируется изменить схему движения в районе автодороги М-4 «Дон», что связано с ремонтными работами, сообщает компания «Автодор».

Новая схема начнет действовать с 18 августа на 1060 километре альтернативного участка М-4 «Дон». Речь идет о путепроводе в районе Аксая.

«Движение автомобилей по двум направлениям организуют по левой стороне с временным ограничением скорости», — говорится в публикации.

Движение ограничат из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ в Ростове
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Речь идет о путепроводе в районе Аксая.Речь идет о путепроводе в районе Аксая.
Речь идет о путепроводе в районе Аксая.
Фото: Автодор

Сколько именно продлятся ремонтные работы, не раскрывается.

Ранее стало известно, что движение ограничат из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ в Ростове.

До этого движение перекрыли на нескольких улицах донской столицы с 15 августа.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт#Автодор#Путепровод
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