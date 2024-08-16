Движение ограничат на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ремонта

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Новая схема начнет действовать с 18 августа на 1060 километре альтернативного участка М-4 «Дон». Речь идет о путепроводе в районе Аксая.
«Движение автомобилей по двум направлениям организуют по левой стороне с временным ограничением скорости», — говорится в публикации.
Сколько именно продлятся ремонтные работы, не раскрывается.
Ранее стало известно, что движение ограничат из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ в Ростове.
До этого движение перекрыли на нескольких улицах донской столицы с 15 августа.