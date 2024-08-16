Двоих детей экстренно госпитализировали после ДТП на западном обходе Ростова

Утром 16 августа на западном обходе Ростова-на-Дону произошла авария. 38-летний водитель LADA Granta двигался по второстепенной дороге и готовился выехать на главную. В это время по основной проезжей части мчалось японское авто Mitsubishi Carisma под управлением 41-летнего мужчины. Отечественная машина не уступила дорогу иномарке. Из-за этого два транспорта столкнулись на большой скорости.