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Published Сегодня, 17:08

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Updated Сегодня, 17:10

В Ростовской области двое детей пострадали при столкновении машин

Двоих детей экстренно госпитализировали после ДТП на западном обходе Ростова

16 августа 2024, 17:08
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области двое детей пострадали при столкновении машин
В Ростове-на-Дону автомобиль не уступил дорогу транспортному средству, имевшему преимущество, и спровоцировал серьезное ДТП, сообщает областное УГИБДД.

Утром 16 августа на западном обходе Ростова-на-Дону произошла авария. 38-летний водитель LADA Granta двигался по второстепенной дороге и готовился выехать на главную. В это время по основной проезжей части мчалось японское авто Mitsubishi Carisma под управлением 41-летнего мужчины. Отечественная машина не уступила дорогу иномарке. Из-за этого два транспорта столкнулись на большой скорости.

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В иномарке находились две детей — девочка 13 лет и мальчик 6 лет. От удара несовершеннолетние получили травмы. Полиция выясняет все детали инцидента.

Ранее житель донской столицы опрокинул фуру со свиньями на трассе М-4 «Дон».

До этого подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области.

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