«Это сильно нервирует общество»: при каких условиях в Ростове проведут мобилизацию

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Доцент кафедры Международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Михаил Гацко рассказал, что на фоне событий в Курском приграничье снова вспыхнула волна разговоров о мобилизации в России. Он предложил разобраться в ситуации и ответить на вопрос, будет ли в 2024 году очередная мобилизация.
Напомним, частичная мобилизация в РФ проводилась по указу президента от 21 сентября 2022 года, она проходила в период с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Планировалось, что для службы в зоне проведения военной спецоперации призовут 300 тысяч резервистов.
«В ходе частичной мобилизации в России в итоге было призвано более 318 тысяч человек. В 2023 году необходимость в частичной мобилизации отпала, поскольку в вооруженные силы РФ было набрано 486 тысяч добровольцев. В июле 2024 стало известно, что с начала года еще 190 тысяч человек поступили на военную службу. Таким образом, за время проведения СВО армия России получила дополнительно 994 тысяч человек, из них две трети — добровольцы», — рассказал эксперт.
Он добавил, что граждане, поступающие на военную службу добровольно, более мотивированы. Среди них нет «уклонистов» и «отказников», они сами приходят в военкоматы с готовностью принимать участие в боевых действиях.
В августе 2024 года темп набора добровольцев заметно увеличился. Причины тому, как патриотический порыв, так и результат дополнительного финансового стимулирования набора добровольцев. Государство увеличивает мотивацию добровольцев. Так, 31 июля 2024 года президент подписал указ, согласно которому увеличил единовременную выплату для заключивших контракт на службу в зоне СВО со 195 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.
Этим же указом региональным властям рекомендовано единовременно в свою очередь выплачивать не менее 400 тысяч рублей. Собеседник рассказал, что 27 регионов ввели такие меры поддержки.
К примеру, региональная выплата в 1,2 миллиона рублей распространяется как на жителей Ростовской области, так и на жителей других регионов, если контракт они заключат в ростовском областном пункте отбора или в ростовском облвоенкомате.
«Ожидается, что с 1 августа до конца текущего года порядка 200 тысяч добровольцев поступят на военную службу и отправятся на СВО. Этого вполне достаточно, чтобы усилить группировку, участвующую в боевых действиях, в том числе и в курском приграничье. Таким образом необходимости в проведении новой мобилизации в настоящее время нет», — отметил эксперт.
Политический обозревать Анастасия Хохлова рассказала нам, что на сегодняшний день ни в Ростове, ни в России в целом, необходимости в проведении новой волны мобилизации нет.
«Ожидаемо, что в обществе начались обсуждения на эту тему после вторжения ВСУ в Курскую область. Возникли предположения, что это произошло из-за нехватки личного состава и теперь боевые подразделения будут перебрасываться с других участков фронта. Во-первых, число тех, кто добровольно желает принять участие в защите своей страны, продолжает расти. Во-вторых, на фоне вылазки ВСУ, большинство мужчин из приграничных районов готовы присоединится к ВС РФ и встретить врага уже с оружием в руках. Это дополнительный процент к числу тех, кто идет заключать контракты с Минобороны РФ», — объяснила эксперт.
Она добавила, что мобилизовать сотни тысяч человек — это одно. Другое — обеспечить их оружием, необходимой экипировкой. Плюс личный состав нужно обучить использованию современной техники, БПЛА, провести боевое слаживание и развернуть полигоны. Это достаточно сложный и емкий процесс.
«Неспроста события в зоне СВО назвали „войной дронов“. Нужно понимать, что для преимущества на фронте сейчас важна не численность личного состава, а современное оборудование и владение им. В том числе важны связанные с этим моментом процессы. От логистики до ремонта такого оборудования. Поэтому сейчас постепенное вступление в ряды ВС РФ добровольцев существенно снижает такого рода нагрузку», — считает Анастасия Хохлова.
По ее словам, для достижения целей СВО, которые стоят на сегодняшний день, необходимости в дополнительном наборе нет. Вне зависимости от региона.
Политолог Александр Мищенков считает, что единственный случай, при котором объявление мобилизации политически целесообразно — это объявление войны другому государству. В иных случаях, все может быть ограничено введением режима контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС) на отдельных территориях.
«Текущие события происходят в рамках СВО и „новая волна“ частичной мобилизации в связи с вторжением в Курскую область скорее является страшилкой, сильно нервирующей общество, чем реальным планом. В ближайшие месяцы подобный сценарий считаю крайне маловероятным, так как не до конца исчерпаны дипломатические возможности урегулирования», — уточнил собеседник.
Таким образом, опрошенные эксперты считают, что новой волны мобилизации ждать не стоит. А атаку в Курской области удастся отразить за счет существующих сил.
Ранее появилась информация, что ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области.