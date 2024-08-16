«Это сильно нервирует общество»: при каких условиях в Ростове проведут мобилизацию

«В ходе частичной мобилизации в России в итоге было призвано более 318 тысяч человек. В 2023 году необходимость в частичной мобилизации отпала, поскольку в вооруженные силы РФ было набрано 486 тысяч добровольцев. В июле 2024 стало известно, что с начала года еще 190 тысяч человек поступили на военную службу. Таким образом, за время проведения СВО армия России получила дополнительно 994 тысяч человек, из них две трети — добровольцы», — рассказал эксперт.