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Published Сегодня, 14:35

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Иностранный студент остался без жилья, одежды и денег на Сельмаше

Иностранный студент остался на улице без одежды и денег в Ростове-на-Дону

16 августа 2024, 14:35
Фото: Unsplash
Иностранный студент остался без жилья, одежды и денег на Сельмаше
В Ростове-на-Дону уже несколько месяцев на улице живет студент, приехавший в Россию на языковые курсы, сообщает Don Mash.

По улицам Ростова-на-Дону уже пару месяцев скитается иностранный студент. Его заметили в Северном районе. Известно, что парень приехал в донскую столицу на языковые курсы, но в июне 2024 года у него просрочилась виза. Документы он не стал продлевать, а вместо этого нашел возлюбленную, у которой и поселился.

Сейчас молодой человек живет на улице, так как девушка его выгнала. У него нет ни одежды, ни еды, ни денег. Из-за проблем с визой он не может вернуться домой в Судан. Кроме того, у студента сильные ожоги на груди.

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Видео: ТГ don_mash

Добавим, что неравнодушные ростовчане уже предоставили иностранцу еду и лекарства. Активисты помогут ему решить вопрос с возвращением домой.

Ранее в Ростове-на-Дону погиб студент из Латинской Америки.

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