Иностранный студент остался на улице без одежды и денег в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
По улицам Ростова-на-Дону уже пару месяцев скитается иностранный студент. Его заметили в Северном районе. Известно, что парень приехал в донскую столицу на языковые курсы, но в июне 2024 года у него просрочилась виза. Документы он не стал продлевать, а вместо этого нашел возлюбленную, у которой и поселился.
Сейчас молодой человек живет на улице, так как девушка его выгнала. У него нет ни одежды, ни еды, ни денег. Из-за проблем с визой он не может вернуться домой в Судан. Кроме того, у студента сильные ожоги на груди.
Добавим, что неравнодушные ростовчане уже предоставили иностранцу еду и лекарства. Активисты помогут ему решить вопрос с возвращением домой.
Ранее в Ростове-на-Дону погиб студент из Латинской Америки.