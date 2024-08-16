Лепс переведет жителям Курской области гонорар за концерт в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:42
Он рассказал, что все деньги с концерта в Ростове переведет в Красный крест и другие госфонды. Речь идет о структурах, которые помогают пострадавшим людям.
Певец уточнил, что принял такое решение в связи с событиями в Курской и Белгородских областях. С ним согласилась его команда.
Подписчики оставили более 100 комментариев и поблагодарили артиста за эту помощь.
«Поступок настоящего мужчины и патриота», — говорится в комментариях.
«Нужное и правильное решение. Молодцы, поддерживаем», — заявили фанаты.
Ранее появилась информация, что жители донской столицы стали чаще уходить на спецоперацию после событий в Курской области.