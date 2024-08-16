Можно ли отравиться водой, если ее много выпить?

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Как пишет newia.ru, диетологи советуют рассчитывать суточную норму жидкости исходя из 30 мл на каждый килограмм веса. Это означает, что для человека весом в 60 кг оптимальная норма составит примерно 1,8 литра в день. Тем не менее при этом стоит учитывать индивидуальные физические характеристики и наличие хронических заболеваний, в случае которых необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Что касается вопроса о том, следует ли считать любую употребляемую жидкость за воду, мнения специалистов разделились. Некоторые считают, что в расчет можно включать любые жидкости — супы, соки, чаи и кофе. Другие придерживаются мнения, что в «актив» идет только чистая питьевая вода без газа и примесей, а всё остальное следует считать пищей.
Также отметим, что воду следует употреблять в течение дня по мере необходимости. Необязательно пить ее стаканами — достаточно выпить столько, сколько требует ваш организм. Обычно человек испытывает жажду по утрам, поскольку за ночь он может потерять более полулитра жидкости. При физической нагрузке или в жаркую погоду потребность в воде возрастает.
Вместе с тем существует и риск отравления чистой питьевой водой, и это не вымысел. Водное отравление, или гипергидратация, может произойти, если выпить слишком много жидкости за короткий период. Это связано с уменьшением концентрации электролитов в крови, а также с тем, что почки, даже у здоровых людей, могут выводить лишь от 0,84 до 1,04 литра воды в час, а при различных заболеваниях эта способность снижается. Известны случаи, когда люди умирали, выпив за короткий промежуток времени от 1,5 до 2 литров воды.