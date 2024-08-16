Можно ли отравиться водой, если ее много выпить?

Вместе с тем существует и риск отравления чистой питьевой водой, и это не вымысел. Водное отравление, или гипергидратация, может произойти, если выпить слишком много жидкости за короткий период. Это связано с уменьшением концентрации электролитов в крови, а также с тем, что почки, даже у здоровых людей, могут выводить лишь от 0,84 до 1,04 литра воды в час, а при различных заболеваниях эта способность снижается. Известны случаи, когда люди умирали, выпив за короткий промежуток времени от 1,5 до 2 литров воды.