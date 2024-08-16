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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Можно ли отравиться водой, если ее много выпить?

Можно ли отравиться водой, если ее много выпить?

16 августа 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
Все мы слышали о том, что тело человека в среднем на 60% состоит из воды, и поэтому для нормальной работы всех систем организма рекомендуется ежедневно употреблять 1,5–2 литра чистой воды. Однако далеко не все знают, что можно получить отравление водой.

Как пишет newia.ru, диетологи советуют рассчитывать суточную норму жидкости исходя из 30 мл на каждый килограмм веса. Это означает, что для человека весом в 60 кг оптимальная норма составит примерно 1,8 литра в день. Тем не менее при этом стоит учитывать индивидуальные физические характеристики и наличие хронических заболеваний, в случае которых необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Что касается вопроса о том, следует ли считать любую употребляемую жидкость за воду, мнения специалистов разделились. Некоторые считают, что в расчет можно включать любые жидкости — супы, соки, чаи и кофе. Другие придерживаются мнения, что в «актив» идет только чистая питьевая вода без газа и примесей, а всё остальное следует считать пищей.

Также отметим, что воду следует употреблять в течение дня по мере необходимости. Необязательно пить ее стаканами — достаточно выпить столько, сколько требует ваш организм. Обычно человек испытывает жажду по утрам, поскольку за ночь он может потерять более полулитра жидкости. При физической нагрузке или в жаркую погоду потребность в воде возрастает.

Вместе с тем существует и риск отравления чистой питьевой водой, и это не вымысел. Водное отравление, или гипергидратация, может произойти, если выпить слишком много жидкости за короткий период. Это связано с уменьшением концентрации электролитов в крови, а также с тем, что почки, даже у здоровых людей, могут выводить лишь от 0,84 до 1,04 литра воды в час, а при различных заболеваниях эта способность снижается. Известны случаи, когда люди умирали, выпив за короткий промежуток времени от 1,5 до 2 литров воды.

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