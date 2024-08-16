Новая магнитная буря накроет Ростовскую область

Однако на этом активность магнитного поля Земли не прекратится. На протяжении всего воскресенья, 18 августа, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. В течение этих двух суток необходимо больше отдыхать и меньше нервничать. Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать питьевой режим и чаще выходить на улицу.