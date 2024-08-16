rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростовскую область

Новая магнитная буря накроет Ростовскую область

16 августа 2024, 12:43
Фото: Илья Мельниченко/Unsplash
Магнитная буря уровня G1 надвигается на Ростовскую область
В ближайшие дни Ростов-на-Дону окажется в зоне влияния геомагнитной бури, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вечером 17 августа в Ростове-на-Дону ожидается магнитная буря. Возмущения магнитосферы начнут нарастать около 21.00 мск, а ослабнут только 18 августа в 9.00. Все это время сила бури будет составлять четыре — пять баллов, что позволяет присвоить ей уровень G1.

Однако на этом активность магнитного поля Земли не прекратится. На протяжении всего воскресенья, 18 августа, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. В течение этих двух суток необходимо больше отдыхать и меньше нервничать. Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать питьевой режим и чаще выходить на улицу.

Минимум две мощные магнитные бури накроют Ростов-на-Дону в августе
Узнать подробнее

Ранее Минздрав рассказал, могут ли ростовчане брать больничный отпуск из-за воздействия магнитных бурь.

До этого стало известно, какие заболевания провоцируют геомагнитные бури у дончан.

Читайте также:
Ученые сообщили об угрозе геомагнитного шторма в Ростовской областиМагнитная буря в Ростовской области продлится еще 18 часовМагнитная буря в шесть баллов накроет Ростовскую область на сутки
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз магнитных бурь#Магнитные бури#Влияние магнитных бурь на ростовчан#Магнитное поле
Подпишитесь
В Ростовской области погибли 1 млн га посевов из-за аномальной жары
Сегодня, 04:52
Лепс переведет жителям Курской области гонорар за концерт в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:39
Пиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:16
Ростов-на-Дону накроет 35-градусной жарой
Сегодня, 05:25
Власти обвинили вандалов в плохом состоянии подземных переходов в Ростове
Вчера, 18:36
Ростов-на-Дону оказался лидером в России по снижению спроса на новостройки
Вчера, 17:35