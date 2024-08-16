Новая магнитная буря накроет Ростовскую область

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Вечером 17 августа в Ростове-на-Дону ожидается магнитная буря. Возмущения магнитосферы начнут нарастать около 21.00 мск, а ослабнут только 18 августа в 9.00. Все это время сила бури будет составлять четыре — пять баллов, что позволяет присвоить ей уровень G1.
Однако на этом активность магнитного поля Земли не прекратится. На протяжении всего воскресенья, 18 августа, магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. В течение этих двух суток необходимо больше отдыхать и меньше нервничать. Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать питьевой режим и чаще выходить на улицу.
Ранее Минздрав рассказал, могут ли ростовчане брать больничный отпуск из-за воздействия магнитных бурь.
До этого стало известно, какие заболевания провоцируют геомагнитные бури у дончан.