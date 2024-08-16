Петь на концерте Лепса или искать преступника: куда сходить в Ростове 17 и 18 августа

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Embargo 17 августа выступит певец Григорий Лепс (18+). Свободные места на мероприятие остались только на танцпол. Артист исполнит для ростовчан свои самые известные хиты. Также он пообещал всю выручку от концерта направить на помощь жителям Курской области.
В рамках фестиваля Roof Live в Ростов приедет группа «Моя Мишель» (16+). Коллектив выступит на крыше галереи «Парк». Самые известные песни «Моя Мишель» — «Зима в сердце», «Пташка» и «Курточка». «Концерты „Моя Мишель“ — это всегда ярко, смело, честно, стильно и запредельно красиво!» — обещают организаторы.
В джаз-клубе «Эссе» 18 августа выступят Эдуард Педань & Friends (6+). Коллектив сыграет авторскую музыку и вариации на темы легенд джазовой музыки — Пэта Метени, Курта Эллинга, Чика Кориа и Кенни Гарретта.
Также в «Эссе», но 17 августа, состоится концерт Квинтета Веры Ландарь (6+). Вера Ландарь — молодая джазовая вокалистка. Её коллекти представит концертную программу «Посвящение великим». Она включает шедевры джазовой классики, которые в своё время исполняли величайшие звёзды джазовой сцены, такие как Элла Фицжеральд, Фрэнк Синатра, Билли Холидей, Сара Вон и другие. Произведения прозвучат как в классической версии джазовых стандартов, так и в авторской обработке.
В кино покажут постапокалиптичную драму «Тихое место. История М» (18+). По сюжету фильма, землю опустошила пандемия. Главный герой Марко в одиночестве, за пределами знакомого леса сталкивается с разрушенным миром, окутанным тишиной и опасностью.
Также в кино идёт южнокореский триллер «Мой парень — маньяк» (18+). По городу разносится новость, что появился преступник, ищущий своих жертв в приложениях для знакомств. Героине предстоит выяснить, как вычислить убийцу и понять, кто на самом деле твой партнёр.
Поклонники актрисы Блейк Лайвли смогут увидеть её в мелодраме «Всё закончится на нас» (18+). Главная героиня картины Лили Блум, несмотря на трудности детства, решает начать жизнь заново и переезжает в Бостон. Там она знакомится с нейрохирургом Райлом Кинкейдом, и между ними вспыхивают сильные чувства. Но Лили замечает в Райле черты, напоминающие ей об отношениях её родителей. В это же время в её жизни снова появляется первая любовь — Атлас Корриган. Отношения с Райлом меняются, а Лили предстоит сделать трудный выбор.
С детьми и подростками можно сходить на «Битлджюс» (12+) великого Тима Бёртона, приключенческий фильм «Мой дикий друг» (6+) с Юрием Колокольниковым в главной роли и вторую часть «Головоломки» (6+).
17 августа в театре «Муха» пройдёт детский кукольный спектакль «Онтье» (0+). На самом деле постановки театра интересны не только детям, но и взрослым. «Онтье» — история о любви, рыбаке и его небольшом острове, окружённом морем волнующих воспоминаний. Спектакль вдохновлён отрывком из книги «Чжуан-цзы» размышления о равенстве вещей. «..и не знал уже: Чжоу ли снилось, что он — бабочка, или бабочке снится, что она — Чжоу» — цитируют книгу в аннотации к спектаклю.
В воскресенье, 18 августа, в кафе «УРА» состоится презентация книги «Десятые», посвящённой культурным процессам в Ростове в десятых годах. Авторами книги выступили Владимир Серых, Екатерина Ниле и Лейли Асланова. В «Десятых» представлены непосредственные участники тех событий — художники, кураторы, арт-менеджеры и режиссёры. Они расскажут, как менялся город на протяжении последнего десятилетия. На самой презентации книги обсудят, через что прошли креативные индустрии города, как себя чувствуют локальные художники и что ждёт культуру Ростова в будущем.
В субботу, 17 августа, в баре Flash Bar пройдёт вечер стендапа. Перед зрителями выступят комики из известных телевизионных и YouTube-проектов. Они представят свои отчётные концерты.