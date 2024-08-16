Петь на концерте Лепса или искать преступника: куда сходить в Ростове 17 и 18 августа

Поклонники актрисы Блейк Лайвли смогут увидеть её в мелодраме «Всё закончится на нас» (18+). Главная героиня картины Лили Блум, несмотря на трудности детства, решает начать жизнь заново и переезжает в Бостон. Там она знакомится с нейрохирургом Райлом Кинкейдом, и между ними вспыхивают сильные чувства. Но Лили замечает в Райле черты, напоминающие ей об отношениях её родителей. В это же время в её жизни снова появляется первая любовь — Атлас Корриган. Отношения с Райлом меняются, а Лили предстоит сделать трудный выбор.