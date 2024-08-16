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Updated Сегодня, 06:18

Пиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове-на-Дону

Пиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове-на-Дону

16 августа 2024, 06:16
Фото: Pxhere / для иллюстрации
Пиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове-на-Дону
Житель Ростова-на-Дону выловил пиранью, зубы которой похожи на человеческие, сообщается в ВК в группе «Это Ростов, детка! Типичный Ростов-на-Дону».

Длина рыбы составила 38 сантиметров, весит она 1,2 килограмма.

«Пиранью он поймал в Нахичеванской протоке. На нижней челюсти рыбы оказалось шесть зубов, сильно напоминающих человеческие», — говорится в публикации.

Ученые рассказали, почему в водоемах Ростовской области массово дохнет рыба
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Пиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове-на-ДонуПиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове-на-Дону
Пиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове-на-Дону
Фото: t.me/DonDay

Удивленный рыбак забрал улов домой, чтобы показать его семье. У ростовчан появились предположения, что это паку — вид пираний, у которых миролюбивый нрав.

Отмечается, что поймать такую рыбу в регионе большая редкость.

Ранее ученые рассказали, почему в водоемах области массово погибает рыба.

До этого житель донского региона выловил амура-гиганта в 24 килограмма.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Пиранья
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