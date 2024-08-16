Пиранью с человеческими зубами поймал рыбак в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Длина рыбы составила 38 сантиметров, весит она 1,2 килограмма.
«Пиранью он поймал в Нахичеванской протоке. На нижней челюсти рыбы оказалось шесть зубов, сильно напоминающих человеческие», — говорится в публикации.
Удивленный рыбак забрал улов домой, чтобы показать его семье. У ростовчан появились предположения, что это паку — вид пираний, у которых миролюбивый нрав.
Отмечается, что поймать такую рыбу в регионе большая редкость.
Ранее ученые рассказали, почему в водоемах области массово погибает рыба.
До этого житель донского региона выловил амура-гиганта в 24 килограмма.