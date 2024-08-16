Расписание автобусов изменят из-за матча ФК «Ростов» с «Оренбургом»

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
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В субботу, 17 августа, на «Ростов Арена» пройдет встреча футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург». Спортсмены сразятся в рамках турнира МИР Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 19.30 мск.
Власти города предупредили об изменениях в работе общественного транспорта в связи с проведением матча. Фанаты смогут добраться до стадиона на автобусе №39, 8, 49, 65а и 75. Кроме того, специально для болельщиков с 18.00 до 22.30 мск будут продлены маршруты № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83.
Ранее стало известно, что в донской столице ограничат движение транспорта из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ.
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