Расписание автобусов изменят из-за матча ФК «Ростов» с «Оренбургом»

Власти города предупредили об изменениях в работе общественного транспорта в связи с проведением матча. Фанаты смогут добраться до стадиона на автобусе №39, 8, 49, 65а и 75. Кроме того, специально для болельщиков с 18.00 до 22.30 мск будут продлены маршруты № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83.