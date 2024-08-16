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Published Сегодня, 18:32

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Updated Сегодня, 18:34

В Ростове-на-Дону пройдет футбольный матч ФК «Ростов» — ФК «Оренбург»

Расписание автобусов изменят из-за матча ФК «Ростов» с «Оренбургом»

16 августа 2024, 18:32
Фото: ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону пройдет футбольный матч ФК «Ростов» — ФК «Оренбург»
В Ростове-на-Дону состоится футбольный матч ФК «Ростов» — ФК «Оренбург», сообщает администрация города.

В субботу, 17 августа, на «Ростов Арена» пройдет встреча футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург». Спортсмены сразятся в рамках турнира МИР Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 19.30 мск.

Власти города предупредили об изменениях в работе общественного транспорта в связи с проведением матча. Фанаты смогут добраться до стадиона на автобусе №39, 8, 49, 65а и 75. Кроме того, специально для болельщиков с 18.00 до 22.30 мск будут продлены маршруты № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83.

В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за реставрации домов
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Ранее стало известно, что в донской столице ограничат движение транспорта из-за ремонта исторического корпуса ЮФУ.

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