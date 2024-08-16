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Posted 16 августа, 08:33

Published 16 августа, 08:33

Modified 16 августа, 08:35

Updated 16 августа, 08:35

Перепады температур в 25 градусов прогнозируют в Ростовской области на выходных

Синоптики предупредили о возвращении жары в Ростовскую область

16 августа 2024, 08:33
Фото: rostovgazeta.ru. Перепады температур в 25 градусов прогнозируют в Ростовской области на выходных

Жару до +34 градусов прогнозируют в Ростовской области на выходных

Резкие перепады температур прогнозируются в Ростовской области 17 и 18 августа, следует из прогнозов синоптиков.

Так, днём температура воздуха в регионе может подниматься до +33 — +34 градусов. Вечером при этом будет холодать сразу до +8 градусов. Перепады температур составят порядка 25 градусов.

Осадков на этих выходных в регионе не ожидается, но небо будет облачным. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду.

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Ранее министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский сообщил, что в Ростовской области погиб один миллион гектаровпосевов из-за аномальной жары. Пострадали ранние зерновые и зернобобовые культуры.

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