Синоптики предупредили о возвращении жары в Ростовскую область

Posted 16 августа, 08:33
Published 16 августа, 08:33
Modified 16 августа, 08:35
Updated 16 августа, 08:35
Так, днём температура воздуха в регионе может подниматься до +33 — +34 градусов. Вечером при этом будет холодать сразу до +8 градусов. Перепады температур составят порядка 25 градусов.
Осадков на этих выходных в регионе не ожидается, но небо будет облачным. Скорость ветра не превысит десяти метров в секунду.
Ранее министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский сообщил, что в Ростовской области погиб один миллион гектаровпосевов из-за аномальной жары. Пострадали ранние зерновые и зернобобовые культуры.