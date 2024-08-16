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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Только один день с дождём: синоптики рассказали о погоде в Ростове до конца лета

Стала известна погода в Ростове до конца лета

16 августа 2024, 08:08
Фото: rostovgazeta.ru
Только один день с дождём: синоптики рассказали о погоде в Ростове до конца лета

Сухая и жаркая погода ждет Ростов-на-Дону до сентября

Сухо и жарко будет в Ростове до конца лета, следует из прогнозов синоптиков.

До конца лета в Ростове будет только один дождливый день — 31 августа. В этот день в городе прогнозируется мощный ливень и понижение температуры воздуха до +26 градусов днём и +22 градусов вечером. Скорость ветра при этом составит не больше шести метров в секунду.

Остальные дни в Ростове будут преимущественно солнечными. Температура воздуха днём в среднем составит около +30 градусов, Вечером будет холодать до +23 градусов. Скорость ветра в среднем составит около пяти метров в секунду. Индекс УФ-излучения останется высоким.

Стала известна погода на весь сентябрь в Ростовской области
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Ранее сообщалось, что в Ростовской области погиб один миллион га посевов из-за аномальной жары.

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