Стала известна погода в Ростове до конца лета

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
До конца лета в Ростове будет только один дождливый день — 31 августа. В этот день в городе прогнозируется мощный ливень и понижение температуры воздуха до +26 градусов днём и +22 градусов вечером. Скорость ветра при этом составит не больше шести метров в секунду.
Остальные дни в Ростове будут преимущественно солнечными. Температура воздуха днём в среднем составит около +30 градусов, Вечером будет холодать до +23 градусов. Скорость ветра в среднем составит около пяти метров в секунду. Индекс УФ-излучения останется высоким.