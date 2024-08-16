Стала известна погода в Ростове до конца лета

До конца лета в Ростове будет только один дождливый день — 31 августа. В этот день в городе прогнозируется мощный ливень и понижение температуры воздуха до +26 градусов днём и +22 градусов вечером. Скорость ветра при этом составит не больше шести метров в секунду.