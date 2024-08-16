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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Стало известно, что за взрывы напугали жителей Западного в Ростове-на-Дону

Стало известно, что за взрывы напугали жителей Западного в Ростове-на-Дону

16 августа 2024, 12:54
Фото: Unsplash
Стало известно, что за взрывы напугали жителей Западного в Ростове-на-Дону

Взрывы фейерверка напугали жителей Западного в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина запустил фейерверк и напугал местных жителей, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Неизвестный мужчина взял фейерверк, поджег и запустил в небо. При этом он продолжил держать всю конструкцию в руках.

Все это происходило днем, поэтому в небе ничего не было видно. Зато раздались громкие хлопки, похожие на взрывы.

В это время очевидцы раскритиковали действия нарушителя. Жители других улиц, которые не видели, что происходит, но все слышали, очень испугались грохота.

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Стало известно, что за взрывы напугали жителей Западного в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ «Это Ростов»

«Он запустил фейерверк на Аллее Роз, перепугав людей и животных», — заявил один из очевидцев.

Напомним, что в регионе запрет на использование пиротехники продлили до 1 декабря 2024 года. Поэтому пользователи в комментариях поинтересовались, привлекут ли мужчину к ответственности.

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