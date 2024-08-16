Стало известно, что за взрывы напугали жителей Западного в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Неизвестный мужчина взял фейерверк, поджег и запустил в небо. При этом он продолжил держать всю конструкцию в руках.
Все это происходило днем, поэтому в небе ничего не было видно. Зато раздались громкие хлопки, похожие на взрывы.
В это время очевидцы раскритиковали действия нарушителя. Жители других улиц, которые не видели, что происходит, но все слышали, очень испугались грохота.
«Он запустил фейерверк на Аллее Роз, перепугав людей и животных», — заявил один из очевидцев.
Напомним, что в регионе запрет на использование пиротехники продлили до 1 декабря 2024 года. Поэтому пользователи в комментариях поинтересовались, привлекут ли мужчину к ответственности.