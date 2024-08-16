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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Более 400 млн потратят на реставрацию фонтана в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда откроют фонтан у парка Революции в Ростове после ремонта

16 августа 2024, 14:18
Фото: Александр М./Яндекс. Карты / видео администрации Ростова
Более 400 млн потратят на реставрацию фонтана в Ростове-на-Дону

Более 400 млн потратят на реставрацию фонтана в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону направят 412,5 миллиона рублей на обновление фонтана на Театральной площади, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В данный момент проводят реставрацию самого крупного фонтана в городе — «Атлантов». Этот проект реализуют за счет инвесторов.

Работы начались в мае и сейчас готовность составляет 47%.

На площади убрали тротуарную плитку и бордюры, а также сняли гранит с каскада фонтана. Системы наружного освещения были заменены на новые. Сейчас проводятся работы по укладке трубопроводов, которые соединят с чашей из нержавеющей стали.

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Кроме того, начались работы по благоустройству площади. Специалисты приступили к облицовке каскадов фонтана гранитными плитами.

Реализация проекта должна завершиться в мае 2025 года.

Ранее стало известно, что на масштабный ремонт Будённовского в Ростове потратят почти 85 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Видео#Ростов-на-Дону
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