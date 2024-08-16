Стало известно, когда откроют фонтан у парка Революции в Ростове после ремонта

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В данный момент проводят реставрацию самого крупного фонтана в городе — «Атлантов». Этот проект реализуют за счет инвесторов.
Работы начались в мае и сейчас готовность составляет 47%.
На площади убрали тротуарную плитку и бордюры, а также сняли гранит с каскада фонтана. Системы наружного освещения были заменены на новые. Сейчас проводятся работы по укладке трубопроводов, которые соединят с чашей из нержавеющей стали.
Кроме того, начались работы по благоустройству площади. Специалисты приступили к облицовке каскадов фонтана гранитными плитами.
Реализация проекта должна завершиться в мае 2025 года.
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