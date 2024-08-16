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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Продукты подорожали в Ростовской области из-за аномальной жары

ЦБ назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области

16 августа 2024, 10:39
Фото: Pxhere
Продукты подорожали в Ростовской области из-за аномальной жары

Продукты подорожали в Ростовской области из-за аномальной жары

Годовая инфляция в Ростовской области в июле 2024 года увеличилась до 9,09%, сообщили в Центробанке.

Рост цен за месяц в регионе ускорился на 0,86%. Темпы инфляции в Ростовской области в июле составили 9,09%. Прирост цен на продукты в Ростовской области в июне зафиксировался на 11,31%. Ускорение роста цен в ЦБ объяснили с сокращением предложения товаров на прилавках, а также с возросшими затратами производителей.

Так, в июле овощи поступили на прилавки в меньшем объеме, чем в июле прошлого года. Это связано с низкой урожайностью на всём юге страны из-за аномальной жары. Также сельхозпредприятиям пришлось больше тратиться на полив и удобрения.

«Как итог, годовой рост цен на огурцы ускорился. Помидоры, в свою очередь, сезонно подешевели, но не так сильно, как в июле прошлого года. В результате годовой прирост цен на томаты также увеличился», — объяснили в Центробанке.

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Увеличилась и стоимость подсолнечного масла. Производители нарастили его поставки в другие страны, из-за чего на внутреннем рынке продукта стало меньше.

Молоко, сметана, творог и сливочное масло год к году подорожали больше, чем месяцем ранее. Их производство в Ростовской области продолжает снижаться. Предприятия переориентировались на выпуск сыра из‑за высокого спроса на этот продукт. К тому же высокими ценами на «молочку» заводы компенсируют свои затраты на повышение зарплат сотрудникам.

Замедлился рост цен на яйца. Их стало больше на прилавках из-за увеличения импортных поставок и роста выпуска яиц на местных предприятиях.

Ранее стало известно как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове.

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