ЦБ назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской области

Молоко, сметана, творог и сливочное масло год к году подорожали больше, чем месяцем ранее. Их производство в Ростовской области продолжает снижаться. Предприятия переориентировались на выпуск сыра из‑за высокого спроса на этот продукт. К тому же высокими ценами на «молочку» заводы компенсируют свои затраты на повышение зарплат сотрудникам.