В Ростове арестованы пособники украинских кол-центров

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца четверых подозреваемых в пособничестве украинским кол-центрам. Они обеспечивали работу sim-банков в Ростове-на-Дону. Благодаря этому мошенники из кол-центров могли звонить россиянам и обманывать их. Общий ущерб от действий преступников составляет 25 миллионов рублей.
В отношении арестованных возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
До этого о задержании четырёх предполагаемых пособников кол-центров сообщали в управлении ФСБ. У них изъяли восемь sim-банков и свыше 12 тысяч sim-карт различных операторов.
Также в ФСБ поделились подробностями, что один из арестованных был неоднократно судим. Он выступал организатором мошеннической деятельности. Мужчина искал людей, готовых быть пособниками в совершении преступлений, распределял между ними необходимую аппаратуру, и находил съёмное жильё для конспиративной деятельности. Также он контролировал всех задействованных в преступной работе и связывался непосредственно с кураторами, находящимися за рубежом.