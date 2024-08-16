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Updated Сегодня, 10:59

В Ростове арестованы предполагаемые пособники украинских кол-центров

В Ростове арестованы пособники украинских кол-центров

16 августа 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове арестованы предполагаемые пособники украинских кол-центров
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении подозреваемых в помощи украинским кол-центрам в Ростове, пишет ТАСС.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца четверых подозреваемых в пособничестве украинским кол-центрам. Они обеспечивали работу sim-банков в Ростове-на-Дону. Благодаря этому мошенники из кол-центров могли звонить россиянам и обманывать их. Общий ущерб от действий преступников составляет 25 миллионов рублей.

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого о задержании четырёх предполагаемых пособников кол-центров сообщали в управлении ФСБ. У них изъяли восемь sim-банков и свыше 12 тысяч sim-карт различных операторов.

Также в ФСБ поделились подробностями, что один из арестованных был неоднократно судим. Он выступал организатором мошеннической деятельности. Мужчина искал людей, готовых быть пособниками в совершении преступлений, распределял между ними необходимую аппаратуру, и находил съёмное жильё для конспиративной деятельности. Также он контролировал всех задействованных в преступной работе и связывался непосредственно с кураторами, находящимися за рубежом.

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Ранее лже-сотрудник ФСБ в Ростове обещал договориться с судьями за 30 миллионов рублей.

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