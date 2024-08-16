В Ростове арестованы пособники украинских кол-центров

Также в ФСБ поделились подробностями, что один из арестованных был неоднократно судим. Он выступал организатором мошеннической деятельности. Мужчина искал людей, готовых быть пособниками в совершении преступлений, распределял между ними необходимую аппаратуру, и находил съёмное жильё для конспиративной деятельности. Также он контролировал всех задействованных в преступной работе и связывался непосредственно с кураторами, находящимися за рубежом.