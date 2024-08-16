В Ростове-на-Дону газифицированы три многоквартирных дома

«Территория бывшего аэропорта сейчас активно застраивается, в перспективе здесь вырастет целый микрорайон. Мы работаем синхронно с застройщиками, чтобы новоселы въезжали в уже газифицированные квартиры», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.