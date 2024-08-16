В Ростове-на-Дону газифицированы три многоквартирных дома

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
К системе газоснабжения подключены 653 квартиры, в каждой из которых установлен газовый котел. Сетевое природное топливо будет использоваться для отопления и приготовления пищи.
«Территория бывшего аэропорта сейчас активно застраивается, в перспективе здесь вырастет целый микрорайон. Мы работаем синхронно с застройщиками, чтобы новоселы въезжали в уже газифицированные квартиры», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Справка
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.