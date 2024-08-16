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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

В Ростове-на-Дону газифицированы три многоквартирных дома

В Ростове-на-Дону газифицированы три многоквартирных дома

16 августа 2024, 09:57
Фото: ООО Газпром экспо
Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к газовым сетям три многоквартирных дома в новом жилом комплексе на территории бывшего аэропорта на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону.

К системе газоснабжения подключены 653 квартиры, в каждой из которых установлен газовый котел. Сетевое природное топливо будет использоваться для отопления и приготовления пищи.

«Территория бывшего аэропорта сейчас активно застраивается, в перспективе здесь вырастет целый микрорайон. Мы работаем синхронно с застройщиками, чтобы новоселы въезжали в уже газифицированные квартиры», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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