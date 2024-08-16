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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В Ростове-на-Дону из торгового центра «Орбита» эвакуировали 100 человек

В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали сотню человек. Что произошло?

16 августа 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону из торгового центра «Орбита» эвакуировали 100 человек

В Ростове-на-Дону из ТЦ «Орбита» эвакуировали сотню человек из-за пожара

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали всех посетителей и работников торгового центра «Орбита». О происшествии рассказало региональное МЧС.

Днем в торгово-развлекательном комплексе «Орбита» Ростова-на-Дону начался пожар. Огонь вспыхнул в магазине на третьем этаже. Из-за возгорания из здания пришлось эвакуировать 100 ростовчан.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. Ликвидацией возгорания занимались 38 спасателей и 10 единиц спецтехники. В настоящий момент, огонь потушен. Пострадавших и погибших нет.

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Отметим, что причины пожара еще устанавливаются.

Ранее в Таганроге началась эвакуация электросамокатов из-за угрозы массовых диверсий.

До этого суды в Ростовской области получили угрозы о взрывчатке.

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