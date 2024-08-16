В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали сотню человек. Что произошло?

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Днем в торгово-развлекательном комплексе «Орбита» Ростова-на-Дону начался пожар. Огонь вспыхнул в магазине на третьем этаже. Из-за возгорания из здания пришлось эвакуировать 100 ростовчан.
Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. Ликвидацией возгорания занимались 38 спасателей и 10 единиц спецтехники. В настоящий момент, огонь потушен. Пострадавших и погибших нет.
Отметим, что причины пожара еще устанавливаются.
Ранее в Таганроге началась эвакуация электросамокатов из-за угрозы массовых диверсий.
До этого суды в Ростовской области получили угрозы о взрывчатке.