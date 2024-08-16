В Ростове-на-Дону изменят работу автобусов в субботу

Кроме того, продлят движение автобусов №1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. В период с 18.00 до 22.30 общественный транспорт будет идти до торгово-развлекательного комплекса «МЕГАМАГ» с пересадкой пассажиров на остановке «Аллея „Ростов Арена“.