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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

В Ростове-на-Дону изменят работу автобусов в субботу

В Ростове-на-Дону изменят работу автобусов в субботу

16 августа 2024, 13:45
Фото: ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону изменят работу автобусов в субботу
В Ростове-на-Дону на один день внесут изменения в работе восьми общественных транспортов. Информацию предоставила горадминистрация.

В субботу, 17 августа, в Ростове-на-Дону изменят работу некоторых автобусных маршрутов. Так, будет создан дополнительный график движения автобуса №39 по укороченной схеме. Транспорт будет доезжать до остановки «Аллея „Ростов-Арена“, которая находится на Восточном шоссе.

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Кроме того, продлят движение автобусов №1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. В период с 18.00 до 22.30 общественный транспорт будет идти до торгово-развлекательного комплекса «МЕГАМАГ» с пересадкой пассажиров на остановке «Аллея „Ростов Арена“.

Добавим, что изменения связаны с проведением спортивного мероприятия.

Ранее стало известно, что в донском регионе ограничат движение на М-4 «Дон» из-за ремонтных работ.

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