В Ростове-на-Дону изменят работу автобусов в субботу

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В субботу, 17 августа, в Ростове-на-Дону изменят работу некоторых автобусных маршрутов. Так, будет создан дополнительный график движения автобуса №39 по укороченной схеме. Транспорт будет доезжать до остановки «Аллея „Ростов-Арена“, которая находится на Восточном шоссе.
Кроме того, продлят движение автобусов №1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. В период с 18.00 до 22.30 общественный транспорт будет идти до торгово-развлекательного комплекса «МЕГАМАГ» с пересадкой пассажиров на остановке «Аллея „Ростов Арена“.
Добавим, что изменения связаны с проведением спортивного мероприятия.
Ранее стало известно, что в донском регионе ограничат движение на М-4 «Дон» из-за ремонтных работ.