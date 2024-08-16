В Ростовской области начальника ГАИ отправили под домашний арест за взятки

Напомним, что фигуранта подозревают в том, что он каждый месяц на протяжении года требовал у подчиненных по 8,5 тысячи рублей за защиту. Кроме того, ему платило руководство штрафстоянки, на которую целенаправленно отправляли некоторые машины. Правоохранительные органы определяют причастность высокопоставленного полицейского к преступной схеме.