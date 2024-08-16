В Ростовской области начальника ГАИ отправили под домашний арест за взятки

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Напомним, что фигуранта подозревают в том, что он каждый месяц на протяжении года требовал у подчиненных по 8,5 тысячи рублей за защиту. Кроме того, ему платило руководство штрафстоянки, на которую целенаправленно отправляли некоторые машины. Правоохранительные органы определяют причастность высокопоставленного полицейского к преступной схеме.
Аксайский районный суд Ростовской области отправил подозреваемого под домашний арест.
Добавим, что следствие возбудило дело по части 3 статьи 290 УК РФ.
Ранее политолог Михайлов предупредил о чистках в ГИБДД Ростовской области. По его мнению, это не последнее такое уголовное дело.
До этого лже-блогеры угрозами заставили продавщицу в донском регионе отдать более 10 тысяч рублей.