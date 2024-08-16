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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

В Ростовской области начальника ГАИ отправили под домашний арест за взятки

В Ростовской области начальника ГАИ отправили под домашний арест за взятки

16 августа 2024, 18:28
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области начальника ГАИ отправили под домашний арест за взятки
В Ростовской области начальника райотдела ГАИ отправили под домашний арест по делу о получении взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Напомним, что фигуранта подозревают в том, что он каждый месяц на протяжении года требовал у подчиненных по 8,5 тысячи рублей за защиту. Кроме того, ему платило руководство штрафстоянки, на которую целенаправленно отправляли некоторые машины. Правоохранительные органы определяют причастность высокопоставленного полицейского к преступной схеме.

Аксайский районный суд Ростовской области отправил подозреваемого под домашний арест.

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Добавим, что следствие возбудило дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

Ранее политолог Михайлов предупредил о чистках в ГИБДД Ростовской области. По его мнению, это не последнее такое уголовное дело.

До этого лже-блогеры угрозами заставили продавщицу в донском регионе отдать более 10 тысяч рублей.

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