В Ростовской области осудили шесть участников экстремистской группировки

Александр Акулиничев* и Мария Каменская* получили по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пять лет для них будет действовать запрет на создание объединений. Кроме того, суд назначил экстремисткам ограничение свободы на один год.