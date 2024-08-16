В Ростовской области осудили шесть участников экстремистской группировки

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Неклиновский райсуд Ростовской области признал виновными сразу шесть участников экстремистской организации. Так, Олегу Колесову* назначили семь лет и шесть месяцев нахождения в исправительном учреждении общего режима и ограничение свободы на полтора года. Кроме того, на протяжении 10 лет ему нельзя заниматься организацией общественных объединений.
Александр Акулиничев* и Мария Каменская* получили по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пять лет для них будет действовать запрет на создание объединений. Кроме того, суд назначил экстремисткам ограничение свободы на один год.
Елене Акулиничевой*, Галине Моревой* и Лидии Тохматохой* назначили четыре года исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год. Также на протяжении четырех лет им нельзя организовывать общественные объединения.
Все шесть преступников осуждены по части 2 статьи 282.2 УК РФ и взяты под стражу прямо в зале суда.
Ранее в донском регионе террористка пыталась подорвать многоэтажный дом, подложив бомбу в почтовый ящик. Подробнее о приговоре злоумышленницы в материале RostovGazeta.
* Все осужденные участники внесены в список Росфинмониторинга экстремистов и террористов.