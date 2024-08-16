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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Ростовской области осудили шесть участников экстремистской группировки

В Ростовской области осудили шесть участников экстремистской группировки

16 августа 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области осудили шесть участников экстремистской группировки
В Ростовской области вынесли приговор шести экстремистам, принадлежащих запрещенной в РФ организации МОО «Союз Славянских Сил Руси». Сведения предоставила Объединенная пресс-служба региональных судов.

Неклиновский райсуд Ростовской области признал виновными сразу шесть участников экстремистской организации. Так, Олегу Колесову* назначили семь лет и шесть месяцев нахождения в исправительном учреждении общего режима и ограничение свободы на полтора года. Кроме того, на протяжении 10 лет ему нельзя заниматься организацией общественных объединений.

Александр Акулиничев* и Мария Каменская* получили по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пять лет для них будет действовать запрет на создание объединений. Кроме того, суд назначил экстремисткам ограничение свободы на один год.

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Елене Акулиничевой*, Галине Моревой* и Лидии Тохматохой* назначили четыре года исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год. Также на протяжении четырех лет им нельзя организовывать общественные объединения.

Все шесть преступников осуждены по части 2 статьи 282.2 УК РФ и взяты под стражу прямо в зале суда.

Ранее в донском регионе террористка пыталась подорвать многоэтажный дом, подложив бомбу в почтовый ящик. Подробнее о приговоре злоумышленницы в материале RostovGazeta.

* Все осужденные участники внесены в список Росфинмониторинга экстремистов и террористов.

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