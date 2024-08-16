В Ростовской области растут цены на продукты и пираньи с человечьими зубами

Также подорожали сметана, молоко, сливочное масло и творог. Объемы производства этой молочной продукции в Ростовской области все еще снижаются. Предприятия перешли на выпуск сыра из‑за высокого спроса на него. К тому же высокие цены на продукцию позволяют закрыть траты компаний на повышение зарплатной платы рабочим.