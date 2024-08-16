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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Ростовской области растут цены на продукты и пираньи с человечьими зубами

В Ростовской области растут цены на продукты и пираньи с человечьими зубами

16 августа 2024, 16:02
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области растут цены на продукты и пираньи с человечьими зубами
Рыбак в Ростове выловил пиранью, зубы которой похожи на человеческие, тем временем Центробанк объяснил причины роста цен на продукты в Ростовской области, а Лепс планирует перевести деньги с концерта в донской столице жителям Курской области.

Пиранья с человеческими зубами

Ростовчанин поймал 38-сантиметровую рыбину весом 1,2 килограмма в Нахичеванском протоке. Рассмотрев улов, он подметил, что шесть зубов на нижней челюсти рыбы очень похожи на человеческие.

Необычную добычу дончанин забрал домой, чтобы показать ее родным. Семья предположила, что это паку — вид пираний, отличающийся доброжелательным нравом.

Добавим, что такой улов — большая редкость.

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Рост цен на продукты

В Ростовской области за один месяц ускорился рост цен на 0,86%, а темпы инфляции в июле составили 9,09%. Рост цен на продукты в донском регионе в июне составил 11,31%. Это связано с сокращением объемов продукции на прилавках и большими затратами производителей.

Так, в июле 2024 в регионе уменьшились количество овощной продукции из-за аномальной жары. Кроме того, фермерам приходилось значительно больше тратить средств на полив и удобрения.

Также подорожали сметана, молоко, сливочное масло и творог. Объемы производства этой молочной продукции в Ростовской области все еще снижаются. Предприятия перешли на выпуск сыра из‑за высокого спроса на него. К тому же высокие цены на продукцию позволяют закрыть траты компаний на повышение зарплатной платы рабочим.

Замедлился рост стоимости яиц. Их стало больше в магазинах из-за увеличения импортной продукции и увеличения выпуска яиц на региональных предприятиях.

Замедлился рост стоимости яицЗамедлился рост стоимости яиц
Замедлился рост стоимости яиц
Фото: rostovgazeta.ru
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Гонорар Лепса

Григорий Лепс рассказал, что хочет перевести все средства, полученные от концерта в Ростове, на помощь жителям Курсовкой области. Это решение артиста получило поддержку со стороны его команды и подписчиков.

Концерт певца состоится в Ростове в ближайшие выходные. Стоимость билетов составляет от 5 до 25 тысяч рублей, при этом билеты остались только в зоне танцпола.

Добавим, что россияне посчитали жест Лепса очень патриотичным.

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