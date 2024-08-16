В Центробанке объяснили подорожание бензина в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Аналитики отмечают, что за месяц бензин подорожал меньше, чем годом ранее. Тогда розничные цены росли вслед за повышением стоимости топлива на оптовом рынке.
«Это было связано с ожиданиями корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям», — объясняют в ЦБ.
Из‑за эффекта высокой базы прошлого года годовой прирост цен на бензин в июле 2024 года снизился. Так, в июле 2024 года в сравнении с прошлым годом топливо в Ростовской области подорожало на 5,18%. При этом в июле 2023 года показатель был равен 6,96%.