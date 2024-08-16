В Центробанке объяснили подорожание бензина в Ростовской области

Из‑за эффекта высокой базы прошлого года годовой прирост цен на бензин в июле 2024 года снизился. Так, в июле 2024 года в сравнении с прошлым годом топливо в Ростовской области подорожало на 5,18%. При этом в июле 2023 года показатель был равен 6,96%.