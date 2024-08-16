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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 10:21

В Центробанке прокомментировали рост цен на бензин в Ростовской области

В Центробанке объяснили подорожание бензина в Ростовской области

16 августа 2024, 10:19
Фото: rostovgazeta.ru
В Центробанке прокомментировали рост цен на бензин в Ростовской области
За год моторное топливо в Ростовской области подорожало на 5,18%, следует из данных Центробанка России.

Аналитики отмечают, что за месяц бензин подорожал меньше, чем годом ранее. Тогда розничные цены росли вслед за повышением стоимости топлива на оптовом рынке.

«Это было связано с ожиданиями корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям», — объясняют в ЦБ.

Из‑за эффекта высокой базы прошлого года годовой прирост цен на бензин в июле 2024 года снизился. Так, в июле 2024 года в сравнении с прошлым годом топливо в Ростовской области подорожало на 5,18%. При этом в июле 2023 года показатель был равен 6,96%.

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Ранее стало известно, как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове.

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