Врач объяснил ростовчанам, чем оспа обезьян отличается от коронавируса

Врач добавляет, что вспышки оспы обезьян «гасятся» легко. Люди старше 40 лет не заражаются им благодаря сделанным в прошлом веке прививкам. Взрослые люди болеют обычно в легкой форме. В основном, по словам медиков, оспа обезьян диагностируется у детей до 16 лет.