Врач объяснил ростовчанам, чем оспа обезьян отличается от коронавируса

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Напомним, что в африканском континенте зафиксировано распространение оспы обезьян. ВОЗ объявила ситуацию чрезвычайной, заявив о необходимости скоординировать международные ответные меры. Но ростовские медики считают, что оспа обезьян не приведет к вспышкам болезни или эпидемии в нашей стране.
«Оспа обезьян — это несколько иное заболевание, чем коронавирус. При оспе обезьян поражаются не верхние дыхательные пути, а лимфатическая система, сосуды и кожные покровы», — отмечает доктор, не пожелавший публиковать свои данные.
И хотя инфицирование оспой обезьян выглядит очень страшным, опасности для Ростовской области болезнь не представляет.
«Чаще всего оспа обезьян распространяется контактно-бытовым или воздушно-капельным путем, но при длительном контакте с заболевшим в острой фазе. Надо понимать, что это заболевание не настолько высоко заразно как коронавирус. Поэтому если мы видим человека с откровенными повреждениями кожных покровов, нужно просто перестать контактировать с ним и вымыть руки», — рекомендует доктор.
Врач добавляет, что вспышки оспы обезьян «гасятся» легко. Люди старше 40 лет не заражаются им благодаря сделанным в прошлом веке прививкам. Взрослые люди болеют обычно в легкой форме. В основном, по словам медиков, оспа обезьян диагностируется у детей до 16 лет.
Ранее RostovGazeta сообщала о симптомах оспы обезьян, и выясняла, чем опасна эта болезнь.