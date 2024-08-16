Жителей Ростовской области пугают платными звонками с Украины. Правда это или фейк?

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В пересылаемых сообщениях говорится, что нельзя брать трубку, если входящие номера начинаются с +380, +055, +045, +065. Якобы только за ответ на звонок со счетов мобильных телефонов снимают деньги и переводят на нужды украинской армии.
Такая информация периодически появляется в соцсетях и мессенджерах, начиная с 2014 года. Однако, согласно федеральному закону «О внесении изменений в ст. 54 закона „О связи““, который был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, все входящие звонки на территории страны являются бесплатными.
При этом телефонный код +380 действительно зарегистрирован как международный код телефонной связи Украины, а вот префиксы +045, +055, +065 вообще не существуют, позвонить с таких номеров просто невозможно.
Из всего этого можно сделать, что информация является фейковой. Однако отвечать на все телефонные звонки, особенно поступающие с украинских номеров, все равно стоит с осторожностью. И, главное, нельзя называть никаких паролей или кодов, которые приходят на телефон посторонним людям, даже если они представляются сотрудниками банка, ЦБ РФ, полиции и даже ФСБ.
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