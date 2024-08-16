Жителей Ростовской области пугают платными звонками с Украины. Правда это или фейк?

Из всего этого можно сделать, что информация является фейковой. Однако отвечать на все телефонные звонки, особенно поступающие с украинских номеров, все равно стоит с осторожностью. И, главное, нельзя называть никаких паролей или кодов, которые приходят на телефон посторонним людям, даже если они представляются сотрудниками банка, ЦБ РФ, полиции и даже ФСБ.