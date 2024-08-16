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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Жители Ростовской области заявили о появившемся ОМОНе на улицах

Жители Ростовской области сообщили о бойцах ОМОНа на улицах

16 августа 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области заявили о появившемся ОМОНе на улицах
В Белой Калитве Ростовской области на улице появились ОМОН и большое количество полицейских, сообщается в ВК в группе «Белая Калитва_info».

Местная жительница в соцсетях начала интересоваться у пользователей о том, что происходит в городе. По ее словам, по всей Белой Калитве сейчас посты ДПС, собаки, полиция и ОМОН.

Но никакой официальной информации об этом не поступало. В итоге горожан эта ситуация встревожила.

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«А людям что предпринять в это время? Почему ни о чем не предупреждают», — заявила другая местная жительница.

«Что происходит? Останавливают машины все подряд по трассе и городам включительно», — пишут пользователи.

«Когда все выяснят, тогда все и напишут, и расскажут», — сообщили горожане. Другие подписчики написали, что не встречали полицейских и в городе все спокойно.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Белая Калитва#Инцидент
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