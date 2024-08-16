Жители Ростовской области сообщили о бойцах ОМОНа на улицах

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Местная жительница в соцсетях начала интересоваться у пользователей о том, что происходит в городе. По ее словам, по всей Белой Калитве сейчас посты ДПС, собаки, полиция и ОМОН.
Но никакой официальной информации об этом не поступало. В итоге горожан эта ситуация встревожила.
«А людям что предпринять в это время? Почему ни о чем не предупреждают», — заявила другая местная жительница.
«Что происходит? Останавливают машины все подряд по трассе и городам включительно», — пишут пользователи.
«Когда все выяснят, тогда все и напишут, и расскажут», — сообщили горожане. Другие подписчики написали, что не встречали полицейских и в городе все спокойно.
Ранее ростовчан напугали скорым повышением цен на проезд.