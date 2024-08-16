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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман хочет заморозить свои яйцеклетки

Звезда Playboy из Ростова решилась на заморозку яйцеклеток

16 августа 2024, 10:34
Фото: vk.com/liman_maria
Звезда Playboy из Ростова Мария Лиман хочет заморозить свои яйцеклетки
30-летняя ростовчанка Мария Лиман, известная по снимкам в мужских журналах, поставила в Эдинбурге спектакль о суррогатном материнстве, сообщила она в социальной сети.

Лиман известна своими съёмками для журналов Playboy и Maxim. Недавно она поставила в Эдинбурге драматический спектакль о суррогатном материнстве. В интервью «КП-Ростов» 30-летняя модель призналась, что всегда хотела стать актрисой.

Ростовчанка рассказала, что её сейчас очень интересует тема суррогатного материнства. Лиман задумалась о том, захочет ли сурмама отдавать биологическим родителям ребёнка, которого родила сама. Во время работы над постановкой Лиман решила попробовать заморозить свои яйцеклетки.

«Потому что не совсем понимаю, как скоро я увижу своих детей. Произойдёт ли это до моих сорока лет, выношу беременность сама или придется обращаться к суррогатной маме», — призналась модель.

При этом всё-таки ростовчанка надеется, что сможет сама выносить ребёнка. Она боится, что не сможет быть к нему максимально привязана, если его родит другая женщина.

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Фото: vk.com/liman_maria

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