Звезда Playboy из Ростова решилась на заморозку яйцеклеток

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Лиман известна своими съёмками для журналов Playboy и Maxim. Недавно она поставила в Эдинбурге драматический спектакль о суррогатном материнстве. В интервью «КП-Ростов» 30-летняя модель призналась, что всегда хотела стать актрисой.
Ростовчанка рассказала, что её сейчас очень интересует тема суррогатного материнства. Лиман задумалась о том, захочет ли сурмама отдавать биологическим родителям ребёнка, которого родила сама. Во время работы над постановкой Лиман решила попробовать заморозить свои яйцеклетки.
«Потому что не совсем понимаю, как скоро я увижу своих детей. Произойдёт ли это до моих сорока лет, выношу беременность сама или придется обращаться к суррогатной маме», — призналась модель.
При этом всё-таки ростовчанка надеется, что сможет сама выносить ребёнка. Она боится, что не сможет быть к нему максимально привязана, если его родит другая женщина.