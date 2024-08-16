Звезда Playboy из Ростова решилась на заморозку яйцеклеток

Ростовчанка рассказала, что её сейчас очень интересует тема суррогатного материнства. Лиман задумалась о том, захочет ли сурмама отдавать биологическим родителям ребёнка, которого родила сама. Во время работы над постановкой Лиман решила попробовать заморозить свои яйцеклетки.