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В Ростовской области с начала 2024 года без вести пропали 647 человек

Больше 600 человек пропали без вести в Ростовской области

17 августа 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области с начала 2024 года без вести пропали 647 человек
В Ростовской области с начала 2024 года без вести пропали 647 человек, пишет «Московский комсомолец — Ростов-на-Дону» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Речь идёт о тех случаях пропажи людей, которые дошли до полиции. С начала года из 647 пропавших удалось найти 378 человек, 40 их них были уже мертвы. Неизвестной остаётся судьба 229 человек.

По словам поисковиков, чаще всего пропадают люди среднего возраста. С начала года в Ростовской области исчез 331 человек в возрасте от 18 до 45 лет. В большинстве случаев их пропажа связана с дальними поездками и командировками.

На втором месте по количеству заявок находятся пропавшие пенсионеры. С января в регионе пропали 204 пожилых человека. Зачастую их пропажа происходит из-за возрастных заболеваний, например, деменции и кратковременных провалов в памяти. К сожалению, в подавляющем числе случаев пенсионеров находят уже мёртвыми.

Наименьшее число пропавших составляют подростки — 101. Их исчезновения связаны, как правило, с семейными ссорами.

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Ранее мать студентки из Ростова Анны Цомартовой нашла зацепки в деле об ее пропаже.

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