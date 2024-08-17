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Депутат из Ростовской области устроил скандал после опасной поездки

Депутат из Ростовской области устроил скандал после опасной поездки

17 августа 2024, 05:01
Фото: 1MI
Депутат из Ростовской области Андрей Курносов спровоцировал конфликт после нарушений правил дорожного движения, сообщает Лента.ру.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash пишет, что полтора месяца назад парламентарий хотел отправиться в зону СВО. А теперь человека, похожего на него, заметили в автомобиле Lexus.

«Автомобиль якобы неоднократно нарушил ПДД. Это заметила помощница другого депутата и решила поговорить с Курносовым, но он устроил скандал», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что у него спросили, почему он не в зоне СВО. Мужчина ответил, что будет там завтра.

Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Скандал#Нарушения ПДД#Депутат
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