Депутат из Ростовской области устроил скандал после опасной поездки

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash пишет, что полтора месяца назад парламентарий хотел отправиться в зону СВО. А теперь человека, похожего на него, заметили в автомобиле Lexus.
«Автомобиль якобы неоднократно нарушил ПДД. Это заметила помощница другого депутата и решила поговорить с Курносовым, но он устроил скандал», — сказано в сообщении.
Отмечается, что у него спросили, почему он не в зоне СВО. Мужчина ответил, что будет там завтра.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
Читайте также о том, как автохам объехал пробку по Пушкинской аллее в Ростове.