Девушка-подросток упала под колёса поезда в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Вечером 16 августа на железнодорожном перегоне станций Зверево — Красный Сулин 16-летняя девушка упала на пути и попала под колёса поезда. Травмы девочки-подростка оказались несовместимы с жизнью.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи вместе с криминалистами осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначены экспертизы. Экспертам предстоит установить причины трагического инцидента.
Ранее поезд Адлер–Воркута насмерть сбил туристку из Ростова-на-Дону. Происшествие случилось в Краснодарском крае несколько дней назад. Ростовчанка и её подруга перебегали через пути, игнорируя сигналы от машиниста поезда.