Девушка-подросток упала под колёса поезда в Ростовской области

Ранее поезд Адлер–Воркута насмерть сбил туристку из Ростова-на-Дону. Происшествие случилось в Краснодарском крае несколько дней назад. Ростовчанка и её подруга перебегали через пути, игнорируя сигналы от машиниста поезда.