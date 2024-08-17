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16-летняя девочка погибла на железной дороге в Ростовской области

Девушка-подросток упала под колёса поезда в Ростовской области

17 августа 2024, 13:54
Фото: для иллюстрации / 1MI
16-летняя девочка погибла на железной дороге в Ростовской области
16-летняя девочка погибла на железной дороге в Ростовской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Вечером 16 августа на железнодорожном перегоне станций Зверево — Красный Сулин 16-летняя девушка упала на пути и попала под колёса поезда. Травмы девочки-подростка оказались несовместимы с жизнью.

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи вместе с криминалистами осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначены экспертизы. Экспертам предстоит установить причины трагического инцидента.

Ранее поезд Адлер–Воркута насмерть сбил туристку из Ростова-на-Дону. Происшествие случилось в Краснодарском крае несколько дней назад. Ростовчанка и её подруга перебегали через пути, игнорируя сигналы от машиниста поезда.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Происшествия
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