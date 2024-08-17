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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 августа

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 августа

17 августа 2024, 05:26
В Ростове-на-Дону на следующей неделе из-за работ на оборудовании запланированы отключения электричества на нескольких улицах, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улицах Искусственная, 1-я Пролетарская, Мясникова, Калужская, Глинки, Мурманская, Арефьева, Тихого Дона. Также это коснется переулков Нефтяной, Элеваторный и Машиностроительный.

Во вторник обесточат улицы Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная, 5-я Причальная, проспект Коммунистический.

Стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области
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В среду ограничения введут на улицах Большевистская, Земельная, Таганрогская, Северо-Кавказская, Стасова, Дачная, Госпитальный, Вавилова, Тарновского-Терлецкого.

В четверг свет выключат по бульвару Комарова, проспекту Коммунистический. В пятницу это затронет улицу Орбитальная и Коммунистический.

Ранее стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ремонт#Отключения света
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