Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 августа

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В понедельник электричества не будет на улицах Искусственная, 1-я Пролетарская, Мясникова, Калужская, Глинки, Мурманская, Арефьева, Тихого Дона. Также это коснется переулков Нефтяной, Элеваторный и Машиностроительный.
Во вторник обесточат улицы Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная, 5-я Причальная, проспект Коммунистический.
В среду ограничения введут на улицах Большевистская, Земельная, Таганрогская, Северо-Кавказская, Стасова, Дачная, Госпитальный, Вавилова, Тарновского-Терлецкого.
В четверг свет выключат по бульвару Комарова, проспекту Коммунистический. В пятницу это затронет улицу Орбитальная и Коммунистический.
Ранее стало известно, кому не будут отключать электричество в Ростовской области.