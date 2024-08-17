Момент поджога в ТЦ «Рио» в Ростове попал на камеры слежения

Все торговые центры находятся в одном районе города. Предположительно, к происшествиям причастна задержанная силовиками женщина. На камерах слежения видно, что она, двигаясь между прилавками, ведёт беседу с кем-то по телефону. На её плече висит большая сумка. Женщина сворачивает в укромное место в магазине, оставляет там сумку, быстро делает фотографию и уходит. После чего раздаются взрывы пиротехники и вспыхивает пожар.