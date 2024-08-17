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Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Ростове задержана женщина, подозреваемая в поджоге ТЦ в Ростове

Момент поджога в ТЦ «Рио» в Ростове попал на камеры слежения

17 августа 2024, 12:35
Фото: 1MI
В Ростове задержана женщина, подозреваемая в поджоге ТЦ в Ростове
В Ростове задержана женщина, подозреваемая в поджоге ТЦ в Ростове, пишут 1рнд.

Происшествие случилось в ТЦ Ростова вечером 16 августа. Посетители торгового центра «Орбита» услышали звуки взрывов на третьем этаже в магазине «Детский мир», а затем увидели дым. Людей эвакуировали, на место прибыли спасатели и потушили возгорание. Также огонь вспыхнул после взрыва фейерверков в магазине обуви в ТЦ«РИО». О возгорании сообщалось и в галереи «Парк». Во всех случаях никто не пострадал.

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Все торговые центры находятся в одном районе города. Предположительно, к происшествиям причастна задержанная силовиками женщина. На камерах слежения видно, что она, двигаясь между прилавками, ведёт беседу с кем-то по телефону. На её плече висит большая сумка. Женщина сворачивает в укромное место в магазине, оставляет там сумку, быстро делает фотографию и уходит. После чего раздаются взрывы пиротехники и вспыхивает пожар.

В Ростове задержана женщина, подозреваемая в поджоге ТЦ в Ростове
Видео: 1рнд

В полиции официальными подробностями задержания и расследования пока не делились. О мотивах женщины ничего не известно.

Ранее появились другие видео из торговых центров в Ростове, где запустили пиротехнику.

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