Момент поджога в ТЦ «Рио» в Ростове попал на камеры слежения

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Происшествие случилось в ТЦ Ростова вечером 16 августа. Посетители торгового центра «Орбита» услышали звуки взрывов на третьем этаже в магазине «Детский мир», а затем увидели дым. Людей эвакуировали, на место прибыли спасатели и потушили возгорание. Также огонь вспыхнул после взрыва фейерверков в магазине обуви в ТЦ«РИО». О возгорании сообщалось и в галереи «Парк». Во всех случаях никто не пострадал.
Все торговые центры находятся в одном районе города. Предположительно, к происшествиям причастна задержанная силовиками женщина. На камерах слежения видно, что она, двигаясь между прилавками, ведёт беседу с кем-то по телефону. На её плече висит большая сумка. Женщина сворачивает в укромное место в магазине, оставляет там сумку, быстро делает фотографию и уходит. После чего раздаются взрывы пиротехники и вспыхивает пожар.
В полиции официальными подробностями задержания и расследования пока не делились. О мотивах женщины ничего не известно.
Ранее появились другие видео из торговых центров в Ростове, где запустили пиротехнику.