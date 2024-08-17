На левом берегу в Ростове передумали строить самую большую на юге РФ школу

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Издание пишет, что компания прислала уведомление о расторжение договора аренды земли, где планировали возвести комплекс. Два года назад этот участок передали инвестору на пять лет.
Контракт расторгли, так как основной инвестор отказался продолжать финансирование проекта. Позже территория была возвращена департаменту имущественно-земельных отношений.
Отмечается, что в октябре 2023 года власти города выдали разрешение на возведение образовательного комплекса. Площадь объекта должна была превысить 61 тысячу квадратных метров.
В рамках проекта предлагалось создать школу, рассчитанную на 3000 учеников. Кроме того, предполагалось возведение детского сада, который мог бы принять 180 малышей.
Ранее стало известно, что в Аксае построят крупный рынок для местных фермеров.