На левом берегу в Ростове передумали строить самую большую на юге РФ школу

Отмечается, что в октябре 2023 года власти города выдали разрешение на возведение образовательного комплекса. Площадь объекта должна была превысить 61 тысячу квадратных метров.



В рамках проекта предлагалось создать школу, рассчитанную на 3000 учеников. Кроме того, предполагалось возведение детского сада, который мог бы принять 180 малышей.