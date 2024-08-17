«Осетровую Луну» смогут наблюдать в небе жители Ростовской области

«Осетровая Луна» — это сочетание суперлуния и «Голубой Луны». Редкое явление можно будет наблюдать в небе в ночь с 19 на 20 августа. Луна в это время будет находиться на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землёй. В таком состоянии Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удалённых точках её орбиты.