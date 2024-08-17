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Published Сегодня, 17:53

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Updated Сегодня, 17:55

«Осетровая Луна» взойдет на небе 19 августа

«Осетровую Луну» смогут наблюдать в небе жители Ростовской области

17 августа 2024, 17:53
Фото: pxhere.com
«Осетровая Луна» взойдет на небе 19 августа
«Осетровая Луна» взойдет на небе 19 августа, пишут «Известия».

«Осетровая Луна» — это сочетание суперлуния и «Голубой Луны». Редкое явление можно будет наблюдать в небе в ночь с 19 на 20 августа. Луна в это время будет находиться на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землёй. В таком состоянии Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удалённых точках её орбиты.

Наблюдать «Осетровую Луну» лучше вдали от городских огней. 19 августа в Ростовской области будет преимущественно безоблачная погода, а потому наблюдение на спутником Земли не станет проблемой.

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Ранее жители в Ростовской области увидели полярное сияние.

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