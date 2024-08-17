Прокуратура проверит скандальный корпоратив с участием ростовчанина Басты

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Член Общественного Совета при Минкульте РФ Михаил Надеждин обратился в прокуратуру из-за корпоратива компании «Лидертранс» в Набережных Челнах. На мероприятии выступили Баста и Ксения Минаева.
Дело в том, что концерт прошёл на городской площади, расположенной в парке Набережных Челнов. Территория находится в муниципальном управлении. Местные жители сначала возмутились, что их не пригласили на концерт, а затем выяснилось, что мероприятие было частным.
Общественники негодуют, что компания проводила свой корпоратив на муниципальной площадке. Также они хотят узнать, как обеспечивалась безопасность концерта и дошли ли деньги от аренды площади до бюджета города.