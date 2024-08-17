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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:23

Надзорное ведомство займётся корпоративом с участием Басты в Татарстане

Прокуратура проверит скандальный корпоратив с участием ростовчанина Басты

17 августа 2024, 08:23
Надзорное ведомство займётся корпоративом с участием Басты в Татарстане
Надзорное ведомство займётся корпоративом с участием Басты в Татарстане, пишут коллеги из Inkazan.

Член Общественного Совета при Минкульте РФ Михаил Надеждин обратился в прокуратуру из-за корпоратива компании «Лидертранс» в Набережных Челнах. На мероприятии выступили Баста и Ксения Минаева.

Дело в том, что концерт прошёл на городской площади, расположенной в парке Набережных Челнов. Территория находится в муниципальном управлении. Местные жители сначала возмутились, что их не пригласили на концерт, а затем выяснилось, что мероприятие было частным.

Общественники негодуют, что компания проводила свой корпоратив на муниципальной площадке. Также они хотят узнать, как обеспечивалась безопасность концерта и дошли ли деньги от аренды площади до бюджета города.

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Ранее Баста посвятил Ростову мрачную песню о тяжелой жизни и криминале.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Происшествия
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