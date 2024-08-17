Стали известны подробности побега осужденного из колонии в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Отсутствие осужденного сотрудники колонии-поселения №8 в Садках зафиксировали ещё 13. Он ушёл в продуктовый магазин, но в положенное время не вернулся. В колонии Михайленко отбывает срок по статье о краже. Сейчас ведутся его активные поиски.
Дело в том, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в пределах исправительного учреждения. К тому же с разрешения администрации заключённые могут без надзора находиться вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого находится колония. Осужденные там могут носить обычную одежду и иметь при себе деньги.
Известно, что сбежавшему Михайленко 37 лет. Его рост — около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русый цвет волос. На внутренней части левой руки выше кисти у него шрам от пореза. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами. Поверх неё Михайленко надел длинную кофту с надписью «Найк» на груди. Обут в тёмные шлёпки. Также при себе у него была барсетка.