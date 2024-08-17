Стали известны подробности побега осужденного из колонии в Ростовской области

Известно, что сбежавшему Михайленко 37 лет. Его рост — около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русый цвет волос. На внутренней части левой руки выше кисти у него шрам от пореза. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами. Поверх неё Михайленко надел длинную кофту с надписью «Найк» на груди. Обут в тёмные шлёпки. Также при себе у него была барсетка.