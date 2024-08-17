Стало известно, что сподвигло ростовчанку устроить взрывы и пожар в ТЦ

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Взрывы и возгорания в торговых центрах «Орбита», «Рио» и «Парк» произошли вечером 16 августа один за другим. Посетители сообщали о работе пиротехники в магазинах. Именно она спровоцировала задымление и пожары. Огонь ликвидировали спасатели. Никто из работников ТЦ и посетителей не пострадал.
Полиция, по данным СМИ, задержала подозреваемую в происшествиях. Женщина в течение четырёх часов посетила все торговые центры и, предположительно, запустила там фейерверки. На камеры слежения попали моменты, где она долго разговаривает с кем-то по телефону, оставляет среди прилавков большие сумки и коробки с пиротехникой, делает фото и быстро уходит. После этого происходят взрывы и пожар.
Сама задержанная заявила, что выполняла контракт неких «спецслужб». До происшествия ей позвонили неизвестные и поставили задачи устроить поджоги, а также предложили хорошую оплату. Женщина, не думая, согласилась, потому что имеет много долгов.
В полиции официально показания задержанной и ход расследования не комментировали.
Ранее момент поджога в ТЦ «Рио» в Ростове попал на камеры слежения.