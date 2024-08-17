Стало известно, что сподвигло ростовчанку устроить взрывы и пожар в ТЦ

Полиция, по данным СМИ, задержала подозреваемую в происшествиях. Женщина в течение четырёх часов посетила все торговые центры и, предположительно, запустила там фейерверки. На камеры слежения попали моменты, где она долго разговаривает с кем-то по телефону, оставляет среди прилавков большие сумки и коробки с пиротехникой, делает фото и быстро уходит. После этого происходят взрывы и пожар.