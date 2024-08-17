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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Заключённый Николай Михайленко сбежал из колонии-поселения в Ростовской области

Стало известно, как смог сбежать из колонии осужденный в Ростовской области

17 августа 2024, 15:42
Фото: 1MI
Заключённый Николай Михайленко сбежал из колонии-поселения в Ростовской области
Заключённый Николай Михайленко сбежал из колонии-поселения в Ростовской области, подтвердили RostovGazeta в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Ещё 13 августа сотрудники колонии-поселения №8 в Весёловском районе зафиксировали факт отсутствия осужденного Николая Михайленко. Он ушёл в продуктовый магазин, но в положенное время не вернулся. В колонии Михайленко отбывает срок по статье о краже.

Заключённый сбежал из колонии в Ростовской области. Что известно о происшествии?
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Во ФСИН напомнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в пределах исправительного учреждения. Также с разрешения администрации заключённые могут без надзора находиться вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого находится колония. Также они могут носить обычную одежду и иметь при себе деньги.

Сбежавший Николай МихайленкоСбежавший Николай Михайленко
Сбежавший Николай Михайленко
Фото: ФСИН

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают Николая Михайленко. Всех, кто видел его или знает о его местонахождении, просят связаться со ФСИН или полицией.

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