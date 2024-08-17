Стало известно, как смог сбежать из колонии осужденный в Ростовской области

Во ФСИН напомнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в пределах исправительного учреждения. Также с разрешения администрации заключённые могут без надзора находиться вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого находится колония. Также они могут носить обычную одежду и иметь при себе деньги.