Стало известно, как смог сбежать из колонии осужденный в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Ещё 13 августа сотрудники колонии-поселения №8 в Весёловском районе зафиксировали факт отсутствия осужденного Николая Михайленко. Он ушёл в продуктовый магазин, но в положенное время не вернулся. В колонии Михайленко отбывает срок по статье о краже.
Во ФСИН напомнили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в пределах исправительного учреждения. Также с разрешения администрации заключённые могут без надзора находиться вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого находится колония. Также они могут носить обычную одежду и иметь при себе деньги.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают Николая Михайленко. Всех, кто видел его или знает о его местонахождении, просят связаться со ФСИН или полицией.