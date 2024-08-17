Стало известно, сколько продлится 30-градусная жара в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
С субботы по пятницу, с 17 по 23 августа, прогнозируют солнечную погоду. На этой неделе максимальная температура составит +32 градусов.
На следующей неделе станет еще жарче, в понедельник воздух прогреется до +34 градусов. В среду температура достигнет +35 градусов.
Добавим, что 30-градусная жара будет в регионе до 29 августа. В этот день температура может опуститься ниже этой отметки.
В ночное время температура должна снижаться до +19 градусов. До конца августа осадков не ожидается.
Ранее проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града.