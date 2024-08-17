rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

В Ростове-на-Дону 30-градусная жара сохранится до 29 августа

Стало известно, сколько продлится 30-градусная жара в Ростове-на-Дону

17 августа 2024, 05:11
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону 30-градусная жара сохранится до 29 августа

В Ростове-на-Дону в ближайшую неделю ожидается сильная жара, а термометры покажут +34 градуса, сообщили синоптики.

С субботы по пятницу, с 17 по 23 августа, прогнозируют солнечную погоду. На этой неделе максимальная температура составит +32 градусов.

На следующей неделе станет еще жарче, в понедельник воздух прогреется до +34 градусов. В среду температура достигнет +35 градусов.

Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Добавим, что 30-градусная жара будет в регионе до 29 августа. В этот день температура может опуститься ниже этой отметки.

В ночное время температура должна снижаться до +19 градусов. До конца августа осадков не ожидается.

Ранее проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града.

Читайте также:
Коммунальный фонтан затопил улицу в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону ливень затопил автобусРынок затопило в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Синоптики
Подпишитесь
В Ростовской области растут цены на продукты и пираньи с человечьими зубами
Вчера, 16:02
Ущерб от погодных аномалий в Ростовской области оценили в 5 млрд рублей
Вчера, 15:46
«Это сильно нервирует общество»: при каких условиях в Ростове проведут мобилизацию
Вчера, 14:47
Жители Ростовской области сообщили о бойцах ОМОНа на улицах
Вчера, 14:12
Бастрыкин узнал из СМИ об отравлениях фастфудом в Азове
Вчера, 13:33
Стало известно, что за взрывы напугали жителей Западного в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:54