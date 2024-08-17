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Уточнённая площадь погибших сельхозкультур составляет 230,4 тысячи га

Стало известно, сколько урожая погибло в Ростовской области из-за жары

17 августа 2024, 10:30
Фото: pxhere.com
Уточнённая площадь погибших сельхозкультур составляет 230,4 тысячи га

Власти рассказали, сколько урожая погибло в Ростовской области из-за жары

Уточнённая площадь погибших сельхозкультур составляет 230,4 тысячи га, заявили в Минсельхозе Ростовской области.

Чиновники уточнили итоги хлебоуборочной кампании в регионе. В этом году на неё повлияли аномальные погодные условия: апрельские заморозки, майская засуха и сильная жара летом.

Так, в этом году снижение валового сбора ранних зерновых и зернобобовых культур к среднему показателю за последние пять лет составило около 19%, а снижение урожайности составляет 15%.

По словам властей, площадь погибших и частично повреждённых посевов составляет 858,3 га. Число погибших сельхозкультур составляет 5,1% от общих уборочных площадей.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Урожай в Ростовской области#Минсельхоз
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