Стало известно, сколько урожая погибло в Ростовской области из-за жары

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Чиновники уточнили итоги хлебоуборочной кампании в регионе. В этом году на неё повлияли аномальные погодные условия: апрельские заморозки, майская засуха и сильная жара летом.
Так, в этом году снижение валового сбора ранних зерновых и зернобобовых культур к среднему показателю за последние пять лет составило около 19%, а снижение урожайности составляет 15%.
По словам властей, площадь погибших и частично повреждённых посевов составляет 858,3 га. Число погибших сельхозкультур составляет 5,1% от общих уборочных площадей.