В МЧС показали, как спасли ростовского туриста с ранением с горы Казбек

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
35-летний альпинист из Ростова-на-Дону совершал восхождение на гору Казбек. Ночью товарищи ростовчанина сообщили спасателям, что тот получил травму ноги на высоте порядка 3 700 метров. На помощь пострадавшему выдвинулась группа сотрудников МЧС.
Чтобы эвакуировать ростовчанина, спасателям понадобился вертолёт Ми-8. С помощью лебёдки они спустились с вертолёта, зацепили пострадавшего и подняли его на борт. Альпиниста уже передали врачам.
Остальные туристы продолжают спуск самостоятельно.
Ранее другой альпинист из Ростовской области застрял на горе в КБР с отеком легких.