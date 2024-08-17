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Updated Сегодня, 17:35

Сотрудники МЧС эвакуировали туриста с Казбека

В МЧС показали, как спасли ростовского туриста с ранением с горы Казбек

17 августа 2024, 17:35
Фото: 1MI
Сотрудники МЧС эвакуировали туриста с Казбека
Сотрудники МЧС эвакуировали туриста с Казбека, подробностями поделились в управлении ведомства по Ростовской области.

35-летний альпинист из Ростова-на-Дону совершал восхождение на гору Казбек. Ночью товарищи ростовчанина сообщили спасателям, что тот получил травму ноги на высоте порядка 3 700 метров. На помощь пострадавшему выдвинулась группа сотрудников МЧС.

Чтобы эвакуировать ростовчанина, спасателям понадобился вертолёт Ми-8. С помощью лебёдки они спустились с вертолёта, зацепили пострадавшего и подняли его на борт. Альпиниста уже передали врачам.

Сотрудники МЧС эвакуировали туриста с Казбека
Видео: МЧС

Остальные туристы продолжают спуск самостоятельно.

Ранее другой альпинист из Ростовской области застрял на горе в КБР с отеком легких.

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