В Ростове нашли виновницу взрывов в ТЦ и ждут окончания 35-градусной жары

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В Ростове продолжают расследование происшествий в торговых центрах «Орбита», «Рио» и «Парк» 16 августа. Вечером в ТЦ произошли взрывы и возгорания. Посетители сообщали о работающей пиротехнике. Огонь на торговых площадях ликвидировали спасатели. Никто из находившихся внутри людей не пострадал.
Полиция, по данным СМИ, задержала подозреваемую в происшествиях. Женщина попала на камеры слежения в торговых центрах. По предварительным данным, она в течение четырёх часов посетила все три ТЦ, предположительно, запустила там пиротехнику. На камерах видно, как подозреваемая постоянно разговаривает с кем-то по телефону, затем оставляет среди прилавков большие сумки и коробки с пиротехникой, делает фото и быстро уходит. После этого внутри магазинов происходят взрывы и пожар.
Сама задержанная заявила, что выполняла контракт неких «спецслужб». Незадолго до происшествия ей позвонили неизвестные и поставили задачи устроить поджоги, а также предложили ей хорошую плату. Женщина, не думая, согласилась, потому что имеет много долгов.
В полиции официально показания задержанной и ход расследования не комментировали.
По прогнозам синоптиков, жара свыше +30 градусов останется в Ростове до конца августа. На выходных и в ближайшую неделю температура воздуха днём в среднем составит около +32 — +35 градусов. Вечером будет холодать до +19 градусов.
При этом дождей в Ростове до конца месяца не ожидается. Осадки возможны лишь в последний день августа. Скорость ветра будет умеренной — не больше шести метров в секунду.
Четыре дня назад сотрудниками колонии-поселения №8 в Весёловском районе был выявлен факт отсутствия осужденного Николая Михайленко. Он ушёл в магазин за продуктами, но в установленное время не вернулся. В колонии Михайленко отбывает срок по статье о краже.
Сотрудники ФСИН проводят розыск осужденного. Всех, кто видел Михайленко или знает о его местонахождении, просят связаться с правоохранительными органами.
Сбежавшему 37 лет. Его рост — около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русый цвет волос. Одна из примет осужденного — шрам от пореза на внутренней части левой руки выше кисти. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами. Поверх неё Михайленко надел длинную кофту с надписью «Найк» на груди. Обут в тёмные шлёпки. Также при себе у него была барсетка.
За побег Михайленко грозит ещё четыре года заключения.