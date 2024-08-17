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Published Сегодня, 15:22

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Updated Сегодня, 15:23

Фото для иллюстрации

В Ростове нашли виновницу взрывов в ТЦ и ждут окончания 35-градусной жары

17 августа 2024, 15:22
Фото: rostovgazeta.ru
Фото для иллюстрации
В Ростове поймали подозреваемую в поджогах в ТЦ, сотрудники ФСИН разыскивают сбежавшего из колонии осужденного, а синоптики спрогнозировали окончание 30-градусной жары.

Три ТЦ за четыре часа

В Ростове продолжают расследование происшествий в торговых центрах «Орбита», «Рио» и «Парк» 16 августа. Вечером в ТЦ произошли взрывы и возгорания. Посетители сообщали о работающей пиротехнике. Огонь на торговых площадях ликвидировали спасатели. Никто из находившихся внутри людей не пострадал.

Полиция, по данным СМИ, задержала подозреваемую в происшествиях. Женщина попала на камеры слежения в торговых центрах. По предварительным данным, она в течение четырёх часов посетила все три ТЦ, предположительно, запустила там пиротехнику. На камерах видно, как подозреваемая постоянно разговаривает с кем-то по телефону, затем оставляет среди прилавков большие сумки и коробки с пиротехникой, делает фото и быстро уходит. После этого внутри магазинов происходят взрывы и пожар.

Сама задержанная заявила, что выполняла контракт неких «спецслужб». Незадолго до происшествия ей позвонили неизвестные и поставили задачи устроить поджоги, а также предложили ей хорошую плату. Женщина, не думая, согласилась, потому что имеет много долгов.

В полиции официально показания задержанной и ход расследования не комментировали.

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Окончание жары

По прогнозам синоптиков, жара свыше +30 градусов останется в Ростове до конца августа. На выходных и в ближайшую неделю температура воздуха днём в среднем составит около +32 — +35 градусов. Вечером будет холодать до +19 градусов.

При этом дождей в Ростове до конца месяца не ожидается. Осадки возможны лишь в последний день августа. Скорость ветра будет умеренной — не больше шести метров в секунду.

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Сбежавший заключённый

Четыре дня назад сотрудниками колонии-поселения №8 в Весёловском районе был выявлен факт отсутствия осужденного Николая Михайленко. Он ушёл в магазин за продуктами, но в установленное время не вернулся. В колонии Михайленко отбывает срок по статье о краже.

Сотрудники ФСИН проводят розыск осужденного. Всех, кто видел Михайленко или знает о его местонахождении, просят связаться с правоохранительными органами.

Сбежавшему 37 лет. Его рост — около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русый цвет волос. Одна из примет осужденного — шрам от пореза на внутренней части левой руки выше кисти. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами. Поверх неё Михайленко надел длинную кофту с надписью «Найк» на груди. Обут в тёмные шлёпки. Также при себе у него была барсетка.

За побег Михайленко грозит ещё четыре года заключения.

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