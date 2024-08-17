В Ростове нашли виновницу взрывов в ТЦ и ждут окончания 35-градусной жары

Сбежавшему 37 лет. Его рост — около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, тёмно-русый цвет волос. Одна из примет осужденного — шрам от пореза на внутренней части левой руки выше кисти. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку с длинным рукавом с вертикальными белыми полосами. Поверх неё Михайленко надел длинную кофту с надписью «Найк» на груди. Обут в тёмные шлёпки. Также при себе у него была барсетка.