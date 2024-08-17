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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Водителей грузовиков, нарушающих правила въезда в Ростов, могут штрафовать на большие суммы

Для водителей грузовиков могут увеличить штрафы в Ростове-на-Дону

17 августа 2024, 11:54
Фото: 1MI
Водителей грузовиков, нарушающих правила въезда в Ростов, могут штрафовать на большие суммы
Водителей грузовиков, нарушающих правила въезда в Ростов, могут штрафовать на большие суммы, такую инициативу обсудили в Заксобрании региона.

Власти занимаются строительством транспортного кольца, которое разгрузит Ростов-на-Дону от транзитного транспорта. Сейчас для водителей фур действует запрет на проезд через город в определённые часы и на определённых участках. За нарушение запрета следует штраф. Но водители всё равно нарушают правила и едут через город. Из-за этого быстро изнашивается асфальт, а также образуются пробки.

По данным ГИБДД, чаще всего такие нарушения фиксируют на проспекте Шолохова и въезде в город со стороны Таганрога.

В Заксобрании заявили, что бороться с водителями-нарушителями нужно несколькими путями. Первый — установка новых камер фото и видеофиксации нарушений. Второй — увеличение штрафов. Сейчас размер денежного наказания составляет от 250 до 500 рублей. Депутаты продумывают, как увеличить эту сумму, чтобы мотивировать водителей не нарушать правила.

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Ранее сообщалось, что камеры установят на всех полосах для автобусов в Ростове-на-Дону.

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