Для водителей грузовиков могут увеличить штрафы в Ростове-на-Дону

Власти занимаются строительством транспортного кольца, которое разгрузит Ростов-на-Дону от транзитного транспорта. Сейчас для водителей фур действует запрет на проезд через город в определённые часы и на определённых участках. За нарушение запрета следует штраф. Но водители всё равно нарушают правила и едут через город. Из-за этого быстро изнашивается асфальт, а также образуются пробки.