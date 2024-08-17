Для водителей грузовиков могут увеличить штрафы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Власти занимаются строительством транспортного кольца, которое разгрузит Ростов-на-Дону от транзитного транспорта. Сейчас для водителей фур действует запрет на проезд через город в определённые часы и на определённых участках. За нарушение запрета следует штраф. Но водители всё равно нарушают правила и едут через город. Из-за этого быстро изнашивается асфальт, а также образуются пробки.
По данным ГИБДД, чаще всего такие нарушения фиксируют на проспекте Шолохова и въезде в город со стороны Таганрога.
В Заксобрании заявили, что бороться с водителями-нарушителями нужно несколькими путями. Первый — установка новых камер фото и видеофиксации нарушений. Второй — увеличение штрафов. Сейчас размер денежного наказания составляет от 250 до 500 рублей. Депутаты продумывают, как увеличить эту сумму, чтобы мотивировать водителей не нарушать правила.